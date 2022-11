Tras unos días de espera, por fin quedaron definidos los cruces correspondientes a los octavos de final de la UEFA Champions League en su temporada 2022-2023.

Desde las oficinas de la UEFA en Nyon, Suiza, este 7 de noviembre se llevó a cabo el sorteo donde se definieron los duelos de eliminación directa para febrero y marzo de 2023.

En este sorteo destacó la repetición de la final de este año entre el Real Madrid, actual campeón de Europa, y el Liverpool FC cómo subcampeón.

We’ll face Real Madrid in the #UCL last-16 👊 #UCLdraw pic.twitter.com/OLBbi4v827

Otro duelo destacado en esta fase es la repetición de la final en 2020 entre Bayern Munich y Paris Saint Germain, lo que significa un auténtico duelo de poder a poder.

Bring it on! 👊



Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj