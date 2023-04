Día de gloria para el automovilismo mexicano, pues el piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez, logró la hazaña de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán y se convirtió en el primer piloto en repetir una victoria en el circuito callejero de Bakú.

Luego de un fin de semana de grandes resultados para la escudería Red Bull, donde el mexicano ganó la categoría sprint, llegaba el momento de la verdad en uno de los circuitos desafiantes de la Fórmula 1.

La carrera en Bakú, inició con mucha velocidad y precisión de los 20 competidores, no obstante, en el tercer giro, el campeón de la F1, Max Verstappen aprovechó el DRS y se adelantó a Charles Leclerc para tomar el liderato.

Sin embargo, el de Países Bajos tuvo un efímero liderato luego de el tapatío también le saco provecho al DRS, se adelantó al monegasco en la sexta vuelta y dejó la carrera entre los toros rojos.

"Checo" Pérez, mostró su dominio sobre el circuito callejero y comenzó la persecución sobre el neerlandés, quien veía cada vez lejana su distancia del liderato.

El momento que marcó la carrera fue en la vuelta número 11, cuando la escudería Red Bull llamó a Max Verstappen a boxes, dejando el liderato en manos del piloto mexicano.

Poco después, del hecho, el piloto Nick de Vries sufrió un incidente que le provocó la aparición de la bandera amarilla y el Safety Car.

Esta situación favoreció por completo ‘Checo’ Pérez, pues obtuvo una estadía gratis en boxes que le dejaría la posibilidad de usar neumáticos duros para ir hasta el final de la prueba.

Con todo el relanzamiento de Verstappen, quien superó a Leclerc, jamas pudo recortar distancias ante el mexicano que mqntuvo dos segundos de diferencia en el reloj y un control magistral del circuito callejero.

A partir de ahí, el mexicano no quitó el pie del acelerador y trabajó para conservar su distancia ante su colega que evitaba quedarse con el segundo podio.

El dominio del circuito callejero también fue acompañado de una gran estrategia y gestión de sus neumáticos, pues incluso se llevó un susto en la vuelta 35 cuando la llanta derecha rozó con uno de los muros en la curva 15.

The only barrier to Perez's victory was... a barrier 😵#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/NYRH9LOALV