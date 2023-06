Para todos los fanáticos de las artes marciales mixtas, hay buenas noticias, ya que este 30 de junio llegará Lux Fight League, en el Teatro Explanada de la ciudad de Puebla.

Este año estarán habrá grandes combates, como Jorge Manzano Vs Freddy Villegas; Luisa Cifuentes Vs Dinamita Muñoz; Babyface Patrón Vs Luisa Meroz, y en la estelar, José Roura Vs Rodolfo Fito Rubio.

Roura es un peleador con más de 10 años experiencia, originario de Tlatlauquitepec, Puebla. Fue dos veces campeón en SICK MMA en la CDMX, ha ganado el segundo lugar en el Selectivo de la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu para Panamericanos, y primer lugar en la Copa MASHU KYOKAI, solo por mencionar algunos.

Mientras que Fito Rubio, proveniente de la Ciudad de México tiene un récord en la MMA de 13-9-1 ha peleado en las mejores ligas del país, como MMAX Fights, XFS, XFL, Xtreme Kombat, UFL.

Algunas otras internacionales como Total Combat, Panama Fight League, Jungle Fight, XFCi y, por supuesto, donde se hizo más conocido fue durante el TUF Latinoamérica formando parte del Team Velásquez dónde venció a Alex Rolo Torres, y cayó ante su compatriota Yahir Pantera Rodríguez.

Este evento es de suma importancia pues se disputan sólo los grandes, anhelando el gran premio de la corona de Peso Gallo, la cual se mantiene vacante, tras la partida del ahora excampeón Marco Pshyco Beltrán.

Lux Fight League es la liga mexicana de Artes Marciales Mixtas (MMA por sus siglas en inglés) líder en Latinoamérica que en palabras de su presidente Joe Mendoza, no busca competir con UFC, pero si ser la impulsora del talento que integra las filas de la empresa.

Así, que ya sabes si te gusta este deporte y quieres verlos en vivo y a todo color, te pierdas la oportunidad de adquirir tus boletos para este gran evento.