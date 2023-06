Noche triste para la Selección Mexicana de fútbol luego de ser exhibido y humillado 3-0 por el "odiado rival" en las semifinales de la Concacaf Nations League.

Con dos goles de Christian Pulisic y uno de Ricardo Pepi, el conjunto azteca terminó de capa caída en su "segunda casa" y ante su gente en medio de un bochorno deportivo dentro y fuera de la cancha.

