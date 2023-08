México suma una plaza mas rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024 y esta vez tiene un tinte histórico, pues se trata de la primer ocasión en la que un atleta tricolor estara en surf.

Alan Cleland, un talentoso surfista de 21 años, logró llevar a México al evento maximo del deporte tras vivir un 2023 de ensueño donde se proclamó campeón del mundo.

Oriundo de Pascuales, Colima, hijo de madre mexicana y padre estadunidense, Alan Cleland se convertirá en el primer representante tricolor en participar en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos.

La Federación Mexicana de Surfing (FMS) informó que el mexicano consiguió la plaza luego de la redistribución de plazas olímpicas en el ISA World Surfing Games 2023, en El Salvador.

De acuerdo con el FMS Alan Cleland podía aspirar a estar en París 2024 meses antes de la justa en las rondas de clasificación, sin embargo, al quedarse en lo mas alto de este certamen, ya no fue necesario.

El pasado 15 de agosto, México ganó su boleto al Surf Olímpico luego de que Jordy Smith y Kanoa Igarashi consiguieron su pase y ya no requirieron sus espacios en los juegos ISA.

Dichos resultados permitieron que Alan Cleland asegurara su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 por la redistribución de plazas para los calificados por conducto de la WSL.

En junio de este año, el surfista mexicano ya había sido noticia cuando se proclamó campeón del mundo en los ISA World Surfing Games 2023, por lo que su siguiente objetivo es la medalla olímpica en una disciplina que no es común en suelo nacional.

Congratulations to Reo Inaba 🇯🇵 and Alan Cleland 🇲🇽 for qualifying for Paris 2024 Olympic Games via WSL’s Championship Tour!!



These surfers will represent their nations in Teahupo’o, French Polynesia. pic.twitter.com/uYU4vR9tSq