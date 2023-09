Diego Barroso es un poblano de 28 años de edad con sueños, metas y objetivos que tiene cualquier persona, sin embargo, desde chico aprendió a ir contracorriente al padecer la pérdida de la audición.

Este hecho, lejos de ponerlo en estado vulnerable, sacó lo mejor de él y ahora con su experiencia, permite que otros jóvenes con dicha situación tengan una buena calidad de vida.

En entrevista con Intolerancia Diario, el alumno de fisioterapia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) platicó sobre sus vivencias en el deporte que le han permitido llegar lejos, mas de lo que le habían dicho que podía.

En ese sentido, destacó que su proceso de adaptación fue desde pequeño, pues se le detectó una deficiencia auditiva la cual le costó enfrentar, pero que con apoyo, pudo superar.

Adaptarse, clave para triunfar

El también autor del libro "El capitan de mi vida", dijo que la sordera no es motivo para tener límites y recalcó que bajo cualquier circunstancia, se puede adaptar para vivir plenamente.

"No es facil adaptarte, al principio no había tanta pérdida auditiva, pero conforme creces, se nota mas y pude salir adelante gracias a mis padres, maestros, amigos, compañeros".

En ese sentido, Diego Barroso contó que su padecimiento no le impidió destacar en diversas actividades como concursos de inglés y eventos deportivos.

"Fui campeón en varios equipos de fútbol, estuve en torneos nacionales y fui el capitan, esto no me impidió a lograr mis objetivos".

El alumno de la BUAP detalló que conforme fue creciendo, requería aparatos auditivos de mayor calibre, los cuales tampoco cubrían del todo su situación; este escenario, dijo, decidió adaptarse con la lengua de señas mexicana.

El deporte no tiene barreras

Hablando sobre su experiencia en el mundo deportivo, Diego Barroso destacó que desde pequeño jugaba fútbol y explicó que su padecimiento lo hizo ir cambiando de posición hasta terminar de portero.

"Yo no entendía el fuera de lugar, me costaba estar en línea y me fui cambiando de posición hasta que fui portero; ahí me fue muy bien, tuve una trayectoria increíble, gané muchos partidos y torneos; llegué a ser capitan, nada me detuvo".

Actualmente, Diego Barroso forma parte de un equipo de fútbol 7 y dijo que espera que el equipo de futbol 11 de sordos pueda volver a Puebla, pues debido a la pandemia de coronovarius, el proyecto desapareció.

En ese sentido, dijo que espera que de la mano de la BUAP, el proyecto sea toda una realidad, pues adelantó que se ha avanzado en los tramites necesarios.

"El fútbol para sordos es increíble, le quitas la idea a la gente sobre el "no van a poder" y ven un gran evento. Hay gente que llega a formar parte de la Selección Mexicana para sordos y tienen mucho talento, son personas que buscan trascender".

No hay límites para las personas

Finalmente, mandó un mensaje para la sociedad poblana en donde recordó una frase que siempre lo impulsa a seguir adelante.

"Levantate una y otra vez hasta que puedas hacerlo, nunca debes darte por vencido; lucha por cada uno de tus sueños".