Raúl Jiménez poco a poco recupera confianza en el futbol de alto nivel y este miércoles consiguió su primer doblete en tres años tras marcar dos de las cinco anotaciones del Fulham FC en el triunfo 5-0 ante Nottingham Forest.

El delantero mexicano ha ido ganado protagonismo con el conjunto de Londres en lo que va de esta temporada, y ante un cuadro que lucha por la permanencia, demostró parte de su repertorio ofensivo.

El canterano de las aguilas del América marcó el 2-0 al minuto 33 tras una jugada colectiva que finalizó con un disparo potente para ganar confianza.

El segundo tanto del delantero de la Selección Mexicana fue al minuto 54' aprovechó una de sus virtudes con su característica flexibilidad y firmarla de "taquito", causando euforia entre los aficionados.

No, no, no... ¡Lo que acaba de hacer Raúl! 🥵🇲🇽



La baja de pecho como Dios, se quita al defensa, se quita al portero. ¡Y define de taquito! ES EL GOL DEL AÑO EN #LaPremierEnParamount. 👏😎



𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 🇲🇽, 🇬🇹, 🇵🇦, 🇭🇳, 🇨🇷, 🇳🇮 y 🇸🇻 pic.twitter.com/44kR2VegLt