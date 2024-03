Terminó la espera, pues luego de varios meses de preparación y una espectacular carrera en Los Ángeles, California realizada a principios de año, la Nascar México Series regresa a la acción con la primera fecha de la Temporada 2024, en el Súper Óvalo de San Luis Potosí.

Uno de los pilotos que busca arrancar la campaña con el pie derecho es Jake Cosío, conductor del auto #51 del equipo Chevron Havoline / Ana Seguros / JBL / Bomberg.

En sus primeras sensaciones previas a la carrera, el piloto mexicano aseguró que la nueva temporada que esta por arrancar en el corazón de la huasteca potosina estara llena de retos y con muchas oportunidades de sumar resultados importantes.



“Estoy muy contento de empezar la temporada regular. Venimos de Los Ángeles, una carrera de exhibición muy interesante. Tuvimos un muy buen ritmo y con una buena racha de top 5".



Jake Cosío aseguró que ha mantenido un fuerte y constante entrenamiento tanto a nivel físico, como mental para poder afrontar el 2024 de la mejor manera, pues recordó que los pilotos Nascar México viven en constante competencia.

En ese sentido, explicó que su equipo ha puesto el auto en excelentes condiciones, por lo que recalcó que es fundamental sumar unidades desde la primera carrera para aspirar a los playoffs en el último tramo de 2024.

“Me he preparado bastante fuerte, no ha sido fácil, hubo algunas complicaciones, le he puesto muchas ganas y he aprendido mucho. El año se pasa muy rápido, las carreras avanzan muy veloz, cuando menos te das cuenta ya estás en la última fecha, hay que estar bien preparados”.



La temporada pasada fue de vaivenes para Jake Cosío, pues luego de conquistar una de las diez fechas de la fase regular, estuvo en la pelea por un boleto a los playoffs hasta la última carrera. Por ello, reiteró que el objetivo para esta nueva temporada y buscará ser parte de los líderes en todas las fechas del año.



“El objetivo de la temporada es ser protagonistas, como lo hicimos el año pasado, poder meternos a playoffs y cerrar dentro de los cinco primeros del campeonato. Ha sido un poco complejo cumplirlo, pero sin duda alguna hemos dado mucho de qué hablar, hemos sido un equipo sólido, con buena imagen y buenos resultados. Nos quedamos cortos el año pasado, este año tenemos la revancha, una nueva oportunidad de dar buenos resultados”.



Para Jake Cosío, la pista de San Luis Potosí es una de las más importantes para la Nascar México, pues explicó que su circuito ofrece mayor acción entrega dentro de la pista y al mismo tiempo, pone a prueba las estrategias de los equipos.



“El reto del Súper Óvalo Potosino es la administración, hay que tener neumáticos para el final y sobre todo frenos. Es un circuito muy demandante, todo sufre en general. Es una carrera bastante larga, hay que administrarnos super bien”.

Finalmente, mandó un mensaje de agradecimiento por el respaldo de la gente que sigue su carrera y prometió dar un buen espectáculo a toda la afición.



"Agradecer a la gente de San Luis que siempre me ha apoyado y que asiste al circuito. Estoy muy agradecido con Chevron Havoline por darle continuidad al proyecto junto a Ana Seguros, Bomberg y JBL, vamos por un excelente inicio", finalizó.