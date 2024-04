“El deporte es una solución, mas no una propuesta, permite alejar a los chavos de la gente mala y los hace personas de bien”, aseguró José Luis Sanchez Solá, “Chelís”, quien fue propuesto por Morena para encabezar un proyecto deportivo planteado por el partido político que busca ganar la gubernatura de Puebla el 2 de junio.

El ex director técnico del Club Puebla, platicó sobre uno de los proyectos que podría tener luz verde en caso de que la Secretaría de Deporte y Cultura sea creada en la próxima administración estatal.

Entre las propuestas de uno de los candidatos a la gubernatura de Puebla se encuentra el generar una dependencia que atienda de forma directa los temas deportivos en pro de la sociedad poblana.

En ese sentido el también analista de ESPN, señaló que el proyecto que tiene planeado va mucho más que una simple academia de fútbol, pues explicó que se plantea fomentar las diversas disciplinas en los 217 municipios de la entidad.

“No es una propuesta, es una solución (el deporte), he estado con los 217 candidatos de los municipios de Puebla, los diputados locales y federales, y en las pláticas se ha coincidido en dar soluciones y para eso, debes conocer la problemática y con ello, brindarle a tu votante una futura solución porque siempre son propuestas y de todo lo que prometen sólo el 10%”.

Al ofrecer detalles sobre la idea que recientemente se explicó en un evento en la explanada del estadio Cuauhtémoc, añadió que el impulso al deporte como el que apuntan es un tema que debe trascender los sexenios.

“Este no es un proyecto de seis años, no, este proyecto es de Estado para muchos años por delante; el que llegue después, debe continuarlo; seis años son muy poco. El gran problema que tiene nuestro país es la inmediatez para los jóvenes por lograr las cosas”.

Al dar detalles, reiteró que la idea es hacer que la juventud poblana brille en los 217 municipios de acuerdo al deporte que les guste y con ello, generen identidad.

“La idea es que cada municipio tenga a sus representativos con los mejores atletas en tenis de mesa, béisbol, atletismo, judo, karate, etc, no tiene que ser a fuerza fútbol. A final de cuentas todos van a representar a sus municipios y a Puebla”.

Deporte genera soluciones

En ese tema, “Chelís” explicó que la materia deportiva requiere de inversión, pues no sólo se trata de crear figuras mediáticas o ídolos, sino generar una población sana y lejos de los problemas que causa la “gente mala”.

“El deporte va mucho más allá de crear Messis, Maradonas y Jordans es que el deporte te educa, eso se ve en los países de primer mundo con su sistema educacional con arte, cultura y deportes en el mismo orden; es un tema íntegro”.

Por otro lado, resaltó que el proyecto que podría encabezar busca apoyar los gustos de los jóvenes y no encerrarlos a un deporte popular, pues la idea es que todos tengan el desarrollo adecuado según sean sus habilidades.

“No se debe frenar los gustos y habilidades de los jóvenes y para que lo puedan lograr se necesita darle las herramientas y acá entra la gente mala que le acerca los medios a la juventud”.

Casos de éxito

En su experiencia, recordó un proyecto federal en la pasada administración llamada “Glorias del Deporte”, en donde mencionó la importancia de atender jóvenes de zonas problemáticas con educación y deporte.

“Cuando me tocó el proyecto, estuve con chicos problemáticos de dos zonas “pesadas” de Puebla y por meses tenían que hacer sus obligaciones educativas y cívicas para poder hacer deporte, si no lo hacían, no podían entrenar con “Chelís”. Tiempo después me reuní con algunos de ellos y descubrí que son hombres de bien y eso te demuestra que sí te da resultado lo que te genera el deporte".

Finalmente, reiteró que el proyecto deportivo planteado recientemente se reduzca a una academia de fútbol en la capital poblana o una “Selección de Puebla”, pues hizo hincapié en la importancia de acercar el deporte a los 217 municipios.