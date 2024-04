La Nascar México Series llega a su segunda fecha de la Temporada 2024, ahora desde el sureste mexicano con el arribo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde este fin de semana, los mejores pilotos buscarán quedarse con la bandera a cuadros.

Jake Cosío, piloto del auto #51, es uno de los conductores que busca hacerse de un buen resultado, por lo que se dijo emocionado de conducir en el Súper Óvalo de Chiapas.

Tras conseguir puntos en la exigente carrera de San Luis Potosí, el volante del auto #51 de la escudería Chevron Havoline / Ana Seguros / JBL / Bomberg aseguró estar motivado de arribar a Tuxtla Gutiérrez para afrontar la segunda fecha y afianzarse en la parte alta del campeonato.



“Estoy muy contento de regresar a Chiapas. Me siento muy bien y preparado para afrontar este desafío, me he recuperado de los imprevistos y vamos a darlo todo”.

De acuerdo con los pilotos de Nascar México, el Súper Óvalo de Chiapas ha ganado fama dentro del gremio al considerarse una etapa clásica de cada temporada al tratarse de un sitio que pone a prueba la exigencia física y las características del trazado.



“El circuito es muy exigente, es un óvalo de 3/4 de milla, con muy poco peralte. El mayor reto son las altas temperaturas y la humedad, estamos preparados para ello. El objetivo es mantenernos entre los cinco primeros y sumar puntos importantes”.



Al mencionar sobre las metas de la Temporada 2024, el objetivo a mediano plazo de Jake Cosío y su equipo es entrar a los playoffs para poder pelear por el campeonato en la fase final.

“El coche siempre ha estado en las mejores condiciones posibles, realmente el Chevron Havoline Racing Team y el equipo Sidral Aga han hecho un gran trabajo. Es cuestión de trabajar en el ritmo de carrera”.

Por otro lado, mencionó que las carreras de Nascar México son signo de garantía al ofrecer un gran espectáculo a la afición con autos y pilotos de gran nivel.

Finalmente, el piloto mexicano agradeció a la afición que se va a hacer presente en Chiapas y prometió ver una gran carrera.



“Eternamente agradecido con toda la afición de Chiapas que siempre nos apoya y con Chevron Havoline / Ana Seguros / JBL / Bomberg que hacen posible este proyecto, nos vemos en el circuito este fin de semana”, finalizó..