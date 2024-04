Cada vez falta menos para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos París 2024 y la cuenta regresiva sigue su curso, pues el encendido de la llama implica el último escalón previo al arranque de la máxima competición deportiva del planeta.

Como dicta la tradición ancestral, el encendido de la flama olímpica se realizó en el sitio arqueológico de Olimpia, Grecia mediante una ceremonia especial con la cual da inicio al camino rumbo a París 2024.

Previo al magno evento, se lleva a cabo este encendido en el lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos, marcando la pauta del símbolo del evento deportivo mas esperado cada cuatro años.

La tradicional ceremonia fue hecha frente a las ruinas del templo de Hera, sitio que de acuerdo a la tradición, se hizo un ritual único en su tipo que tiene como finalidad unir los Juegos Olímpicos modernos con sus orígenes.

Mary Mina, destacada actriz griega representó el papel de la Suma Sacerdotisa que tiene la encomienda de dar inicio al encendido de la llama olímpica, cuyo recorrido inició en Grecia para tener diversos relevos por mar y tierra para llegar a París.

La actriz griega dio la flama al primer portador de la antorcha olímpica, el griego Stefanos Ntsouskos, medallista de oro en scull individual de remo en Tokio 2020.

En su oportunidad, el Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach, reveló que París 2024 serán modernos en muchos aspectos destacando la paridad de género.

“La llama olímpica que hoy encendemos simboliza la esperanza de un futuro mejor. Lo que veremos en París 2024 son unos Juegos “más jóvenes, más inclusivos, más urbanos, más sostenibles”.

El primer relevista Stefanos Ntouskos llevó la flama al monumento a Pierre de Coubertin, quien es considerado el fundador de los Juegos Olímpicos modernos. En dicho sitio entregó la antorcha a la primera francesa, Laure Manaudou, triple medallista olímpica.

From one Olympic champion to another! Stefanos Ntouskos 🇬🇷 hands the flame to Laure Manaudou 🇫🇷, an Olympic champion swimmer.



Traditionally, a Greek athlete is the first torchbearer, followed by a representative from the host nation.#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/RnpQoGt8cC