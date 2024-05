En una gran exhibición de boxeo mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez terminó superando a Jaime Munguía por decisión unánime en una pelea que tuvo que definirse por los jueces.

En 12 rounds llenos de emociones donde ambos peleadores mexicanos se dejaron todo en el cuadrilátero, el tapatío mostró mayor efectividad en cada uno de sus golpes ante un tijuanense que se mostró valiente en los episodios.

El combate no sólo significaba la pelea entre dos pugilistas mexicanos, sino además, la disputa de los cuatro títulos mundiales del peso supermediano del CMB, OMB, FIB y AMB.

Luego de la entonación del Himno Nacional Mexicano con el cantante Manuel Mijares y las presentaciones de ambos peleadores, arrancó la pelea estelar en la Unión Americana llena de aficionados "mexas" que abarrotaron el T-Mobile de Las Vegas, Nevada.

Desde el primer round, los mexicanos no se guardaron nada y se intercambiaron múltiples combinaciones siendo Jaime Munguía quien encabezó los primeros sustos generando sorpresa entre los presentes.

El tetracampeón de los supermedianos supo soportar la presión del contendiente que por tres intensos episodios lo hizo sudar y hasta probar el "poder de Tijuana" al tener que retroceder en más de una ocasión.

Para el cuarto round, "Canelo" Álvarez comenzó a responder sólo como él sabe con su poderoso jab y una serie de combinaciones poderosas que se notaron rápidamente en el encordado, pues en una de estas ráfagas con un tremendo uppercutt, Jaime Munguía tocó la lona por primera vez.

La sacudida, lejos de cerrar la pelea. terminó generando mayor expectativa entre los peleadores, pues siguieron con el intercambio de golpes que llevaban veneno y fuerza, provocando la algarabía de los fanáticos.

El retador, luego de probar la fuerza de "Canelo" Álvarez, volvió a proponer la pelea con su repertorio de golpes que si bien no eran del todo efectivos, si le dejaban ciertos "recuerditos" al multicampeón, mostrando que este no es invencible.

Luego de unos episodios bastante parejos con cierta pasividad, la pelea se fue haciendo extensa al octavo round donde Jaime Munguía se fue con todo para buscar el campanazo del año con sus poderosos jabs.

A pesar de que la pelea no daba indicios de ver un K.O, el intercambio de puños no cesaba en Las Vegas regalando una gran exhibición de pugilismo nacional, de ese que ya tenía rato de no apreciarse entre dos peleadores mexicanos.

Para los últimos episodios, Jaime Munguía apostó todas sus fuerzas a buscar el KO, o al menos tratar de mandar a la lona al campeón del CMB, AMB, OMB y FIB, pero sus intentos fueron infructuosos, pues se notó la experiencia de "Canelo" en este tipo de batallas.

Finalmente, luego de 12 episodios muy emocionantes, sonó la campana en Nevada y culminó una gran batalla entre dos de los mejores peleadores que tiene México en la actualidad.

Minutos después del enfrentamiento, Saúl "Canelo" Álvarez fue declarado vencedor por decisión unánime tras la determinación de los jueces al tener tarjetas de 117-110, 116-11 y 115-112.

Con este resultado, "Canelo" suma un récord de 65 peleas, teniendo 61 victorias, dos empates y dos derrotas (39 KO's). Mientras que Jaime Munguía terminó su racha invicta y ahora tiene una marca de 43-0-1 (34KO's).

“Estoy muy orgulloso, todo el mundo nos está viendo, a dos mexicanos. Viva México...Yo quiero demostrar que soy el mejor. He peleado contra todos los que me piden, ¿y qué creen? Soy mexicano”, finalizó.