Sergio "Checo" Pérez firmó un fin de semana digno para el olvido con el Gran Premio de Mónaco donde además de tener múltiples complicaciones con el RB 20, quedar fuera del Top 10 en las pruebas y arrancar en el lugar 16 de la parrilla, no pudo acompletar ni la primera vuelta, pues fue impactado por Kevin Magnussen de Haas provocando el destrozo total de su vehículo.

Desde el inicio de las acciones en Mónaco, la escudería de Red Bull Racing vislumbraba un fin de semana desafiante ante múltiples problemas que sólo se terminaron reflejando en la carrera.

El piloto tapatío tuvo dos registros difíciles en las pruebas al quedar fuera del Top 5 y por si la cosa no venía mal, en la etapa de clasificación terminó quedándose en el sitio 16 de la parrilla en donde inició con la esperanza de poder recuperarse como suele hacerlo.

La suerte no estuvo del lado del mexicano, pues en el Gran Premio de Mónaco terminó por cerrar un fin de semana muy duro pues en el arranque de la competencia se topó con Kevin Magnussen de la escudería Haas quien lo chocó por detrás y terminó por destrozar el RB20 luego de impactarse con los muros de contención.

Afortunadamente, pese a los daños que sufrió el vehículo, el mexicano salió ileso y puso salir del circuito por su propio pie mientras la bandera roja se hacía presente en el amanecer de la competencia.

Las cosas tampoco fueron mejores para el tricampeón del mundo Max Verstappen, quien mencionó en las etapas previas que tanto él, como "Checo" tenían dificultades técnicas con los RB20, hecho que terminó por confirmarse en las más de 70 vueltas.

La carrera fue muy compleja para los "Toros Salvajes" que estuvieron muy lejos del podio, pues incluso el de Países Bajos poco pudo hacer para acercarse de los Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz que se terminaron llevando los aplausos en Mónaco.

La carrera terminó siendo dominada por la escudería italiana que se sintió "como en casa" durante el circuito callejero en una competencia que no tuvo mayores novedades tras el accidente del piloto mexicano.

El podio terminó siendo para el local Charles Leclerc de Ferrari, Oscar Piastri de McLaren y Carlos Sainz de Ferrari para culminar un fin de semana muy productivo para la escudería que busca quitarle el dominio a Red Bull Racing.

Checo, molesto con FIA

En entrevista con los medios de comunicación, el piloto mexicano se mostró molesto e indignado por la determinación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de no investigar el accidente.

"Me pareció increíble que no hubiera investigación. En tres minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte tan grande; es muy frustrante".