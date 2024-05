La Nascar México Series llegó al primer tercio de la temporada 2024 con una nueva visita al norte del país para disputar la fecha 4 siendo el Autódromo de Monterrey, en Nuevo Léon, la sede de este magno evento.

La estructura del circuito "El Frijol" y las altas temperaturas hicieron de esta competencia una de las carreras más exigentes de los últimos años dentro del maximo circuito del automovilismo nacional.



Uno de sus protagonistas fue Jake Cosío, piloto del auto #51 de Chevron Havoline / Ana Seguros / JBL / Bomberg, quien enfrentó los retos del trazado con el fin de obtener puntos que lo acercaran a la parte alta del campeonato general y con ello, buscar un sitio en la clasificación directa a los playoffs.

Pese al enorme esfuerzo realizado en la Sultana del Norte, Jake Cosío no pudo conseguir el resultado deseado al enfrentarse a varias circunstancias que terminaron mermando los objetivos.

Tal y como se había pronosticado días previos a la competencia, las altas temperaturas registradas en Nuevo León provocaron desafíos considerables entre los pilotos de Nascar México al competir en temperatura ambiente de 41 grados y sensación térmica de 47 grados.

Estas circunstancias pusieron un alto nivel de exigencia física y mecánica, hecho por el que la organización opto por dividir la carrera en tres segmentos (dos de 25 vueltas y uno de 40), buscando darle un respiro tanto a los pilotos como sus equipos y los propios vehículos.

A palabras del propio Jake Cosío, Monterrey fue un reto muy difícil de enfrentar, pues el calor dentro del vehículo puso a prueba la resistencias física en niveles pocos veces vistos en la competencia.

“Monterrey fue un reto bastante difícil físicamente hablando, muy demandante por el calor, en la cabina alcanzamos 63 grados celcius durante la carrera. Fue retador porque al inicio fue crítico; muchos autos fallaron, pero el mío no sufrió, siempre estuvo constante".



El resultado de la clasificación no fue la mejor para el piloto capitalino y esto terminó por afectar considerablemente su resultado principal, hecho que reconoció en sus declaraciones post-carrera.



“En la qualy excedí un poco el límite, lo que nos afectó demasiado para la competencia. Fue muy difícil mantener el ritmo”.

Dentro de la fecha cuatro en "El Frijol", Jake Cosío escaló rápidamente posiciones, metiéndose en el top 10, teniendo fuertes luchas en las pista regiomontana junto a los mejores pilotos del campeonato de Nascar México Series.

Al final de la primera etapa, Jake Cosió se ubicó en la octava posición, sitio donde estuvo presente hasta el último tramo de la competencia tras sufrir un contacto que lo relegó fuera de los diez primeros.

Este hecho marcó el resultado del auto 51, pues el daño lo mermó hasta la posición doce y posteriormente, se relegó al sitio catorce de la general. Pese al resultado en Monterrey, Jake Cosío se mostró autocrítico y aseguró que existen cosas por mejorar.



“Logramos avanzar desde la posición catorce hasta la octava, sin embargo fui perdiendo fuerza. No hubo mucho avance, me parece que nos perdimos. Es culpa de nosotros no haber estado en una posición tranquila”.

Finalmente, aseguró que el Chevron Havoline Racing Team ya trabaja con todo para superar estos obstaculos en la siguiente fecha la próxima semana desde el Óvalo de Aguascalientes.

"Siempre estoy agradecido con mis patrocinadores, por apoyarme y ahora toca enfocarnos a Aguascalientes, una pista bastante rápida, vamos a darle con todo".