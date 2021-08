El enclaustramiento forzoso decretado por las autoridades federales ante la emergencia sanitaria por Covid-19, orilló a que se acrecentaran los casos de embarazo de niñas y adolescentes, ya que, de acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que actualmente, nacen cada día, más de mil bebés hijos de madres niñas y jóvenes, reveló Gustavo Santín Nieto, coordinador ejecutivo de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSS).

Entre las causas por las que se presentan esos embarazos, es que las mujeres, de todas las edades, se encuentran más expuestas, y en muchos casos, los bebés serán producto, tanto de relaciones consensuadas, como forzadas.

En los embarazos de las menores de edad y adolescentes, agregó, existe responsabilidad de los padres de familia, que, en su mayoría, tienen que salir a trabajar, muchos de ellos, en actividades informales.

En las mismas cifras del CONAPO, para el año 2020 se registraron 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes de las cuales, ocho mil 876 son niñas menores de 14 años, es decir niñas entre 10 y 14 años.

Las condiciones en las que nace el bebé no son óptimas, porque no hay sustento económico y tampoco están los dos padres, “y aunque estuviera, serían muy jóvenes y no estarían en condiciones de convertirse en padres”.