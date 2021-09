Un problema paralelo que las autoridades escolares deben trabajar, durante el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022, es el estrés, la frustración y el miedo al contagio entre los alumnos, dijo la especialista en educación de la Dirección de Educación y Posgrado de la IBERO Puebla, Laura Angélica Bárcenas Pozos.

El gran problema que enfrentan los niños en pandemia, dijo, es que presentan enfermedades psicológicas y psiquiátricas, donde el estrés prevalece como la complicación de salud más fuerte que tienen.

El estrés prevalece, además, la presión del enclaustramiento genera en niños y adolescentes, un sentido de frustración, por eso, reiteró, las autoridades decidieron regresar, porque se prevé que ese estrés, ascienda y junto a la frustración se van a volver problemas críticos.

Además, hay problemas psicológicos crónicos que serán difíciles de resolver, aunque la mayor preocupación, debe ser que la mayoría de esos menores de edad, no serán atendidos de esos padecimientos.

Por otro lado, las autoridades escolares, tienen una idea vaga de lo que sucede, pero no el panorama completo, “parece que la idea de volver a la escuela, es bajar los niveles de estrés y angustia, pero no se puede resolver porque los alumnos no están volviendo a la escuela”.

No regresan, agregó, porque todavía existe mucho temor al contagio, por eso, el panorama se observa complejo y difícil de resolver, “y los que van a resolver, dejan una cosa y acepta otra”.

Dentro de ese contexto, una salida es que los padres de familia confíen, que se acerquen a los profesores y que tengan paciencia con los alumnos, que hoy en día, están muy estresados.