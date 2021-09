En el paso de los migrantes que entran a México por la frontera sur, las personas padecen violaciones al debido proceso desde el momento en que ocurre la detención, dijo el responsable de Asuntos Migratorios del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la IBERO Puebla, Guillermo Yrizar Barbosa.

Además, expuso que se recrudece la contención migratoria y las políticas del Instituto Nacional de Migración (INM), donde la autoridad en la materia ejerce el poder de manera discrecional y no respeta los derechos humanos.

El especialista en migración aseguró que, en los retenes que están establecidos, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), no siempre se presentan con su identificación como agentes migratorios para hacer las detenciones y tampoco presentan la información del operativo.

"En las estaciones migratorias, no se respeta la ley, no entran al quite las autoridades responsables y le corresponde al sistema DIF federal y al mismo INM y sus oficiales encargados de atender a la infancia, que cuando están desesperadas amenazan con quitarse la vida, se ven agobiadas y las familias son presas de extorsión”.

Incluso, se dijo preocupado por el accionar de los policías municipales y estatales, al argumentar que detienen a migrantes con alguna excusa o algún engaño y luego los remiten a migración.

“Por sí mismas, las corporaciones policiacas estatales y municipales no deberían estar haciendo labores migratorias, solamente, el INM puede apoyarse en esas corporaciones”.

Y aunque hay múltiples quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cantidad de denuncias es alta, “son cientos de quejas”, sin embargo, reveló que, desde la CNDH, les dicen que no deberían quejarse tanto.

Desde el IDHIE de la IBERO Puebla, Yrizar Barbosa, reveló que, hacen monitoreo al fenómeno migratorio de Puebla y Tlaxcala, “nos permiten el acceso y vemos las condiciones en que están y hablamos con las personas garantizando la confidencialidad y el anonimato”.

Finalmente, aseguró que por eso, saben que los tiempos de detención se han prolongado, no se cumple lo que dice la ley, “sabemos que están rebasados” y en Puebla, el INM debería ofrecer facilidades a las personas a las que dan refugio en este proceso y no se cumple.