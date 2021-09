El relleno sanitario de Chiltepeque, fue planeado para hasta 20 años de vida y hoy lleva 30 años, pero desde hace 8 años no se tiene información de su estatus, dijo Raciel Flores Quijano, director del área de Química de la UPAEP.



“No se ha avanzado porque todo lo que se genera, lo que se recolecta, se va en su totalidad al relleno sanitario, son mil 800 toneladas diarias, no hay avance, ni programas municipales ni estatales”, aseguró.

Además, en la recolección de la basura domiciliaria, desde los camiones, no existe separación de material valorizable, aunque existe una Ley acusó que no hay un programa de manejo efectivo de residuos sólidos.

Al presentar el III Congreso Internacional de Residuos, Flores Quijano, aseguró que, no se ven como oportunidades de negocio y trabajar en cantidades más industriales.

El director del área de Química de la UPAEP, dijo que, en porcentaje de aprovechamiento, no alcanzamos ni el 3 por ciento, “hubo avance con administraciones anteriores, pero ahora no hay continuidad”.

El académico de esa casa de estudios, aseguró que en Puebla se desecha un kilo de basura per cápita diariamente, “el porcentaje per cápita en el país es de 1.25 kilos per cápita".

El problema, señaló, "es que la gestión de los residuos no es la más adecuada, lo que se convierte en una preocupación, porque hay que planear hacia el futuro, porque en 10 años, en la metropolización Puebla-Tlaxcala, será fundamental la separación de residuos".