Ana Tere Aranda Orozco, diputada federal por Puebla, declinó a participar en la contienda del PAN en busca de la dirigencia estatal.

Además, aseveró que sabe que la asiste la razón jurídica: “sabemos de sobra que nos asiste la razón jurídica”

La panista aseguró que la Comisión Organizadora Electoral (COE) está en el ánimo de impedir su registro, 'a toda costa'.

“No podemos permitir que las actitudes egoístas o los protagonismos impidan el triunfo que seguramente vamos a obtener el 14 de noviembre”, puntualizó.

Además, señaló que en todo momento estará dispuesta a apoyar el proyecto para que el Partido Acción Nacional recupere su "talante democrático, competitivo y ganador".

Desde su perspectiva, la panista comentó que podrían pasar semanas para que la autoridad electoral les diera la razón, y eso implicaría que siguieran corriendo los plazos de la convocatoria.

También señaló que, con eso llegaría el día de la elección sin una planilla que le haga frente al despropósito de la reelección de quien hoy ocupa el cargo de presidenta con licencia del Comité Directivo Estatal, Genoveva Huerta Villegas.

“He manifestado en repetidas ocasiones que no quiero ser un obstáculo para que este proyecto de rescate de Acción Nacional en Puebla se haga realidad y en consecuencia he decidido no encabezar la fórmula”, agregó

Para finalizar, Ana Tere agregó que "cuentan conmigo"