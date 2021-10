La miscelánea fiscal que exige a los jóvenes con 18 años cumplidos tengan que darse de alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), limita las oportunidades laborales de ese sector de la población.

El presidente del Consejo de Estudiantes del Estado CEDE A.C., Alexis Guyot Carrillo, señaló que la medida genera preocupación e incertidumbre al no garantizar que sujetos a un régimen fiscal tendrán más oportunidades laborales.

Dijo, “la modificación al Código Fiscal de la Federación que no se consultó con la sociedad civil y es claramente una medida recaudatoria”.

“Esta medida viene a perjudicar los bajos ingresos que tenemos y complica el tener diversas fuentes de ingresos, ya que no todos los regímenes fiscales se adecúan al tipo de ingresos que podemos tener como jóvenes”.

Por eso, Guyo Carrillo aseguró que buscarán un acercamiento con diputados federales y senadores para dialogar sus inquietudes, en busca de frenar esa medida autoritaria de recaudación fiscal.

“Es una modificación al Código Fiscal de la Federación que no se consultó con la sociedad civil y es evidente que se pensó únicamente en la recaudación del gobierno federal y no en el bienestar del ancho de la población en México”.

Lamentó que, el control del SAT sobre los jóvenes, aprobado el pasado 18 de octubre en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 24 votos a favor 16 en contra y cero abstenciones, sea un dictamen de la miscelánea fiscal 2022, que afecta a la juventud mexicana.

Cabe destacar que la miscelánea fiscal incluye cambios al Código Fiscal de la Federación, en el cual adiciona un párrafo al artículo 27, el cual busca que desde enero del 2022 los jóvenes mayores de 18 años deberán inscribirse al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En la medida, están considerados como personas físicas sin actividad económica, si es que no cuentan con algún ingreso o no trabajan, “aunque no obliga a hacer declaraciones o pagar impuestos”.

Además, dijo Guyot Carrillo, promueve el uso de tarjetas bancarias, pago de comisiones y mayor endeudamiento con créditos bancarios, “es evidente que el fin de esta iniciativa será el recaudar más ingresos para la federación en el ejercicio fiscal 2022, con alto costo para nosotros”.

"Los jóvenes en México cada vez vemos una situación económica más complicada con los salarios más bajos generacionalmente”.

Recordó que, los jóvenes de entre 20 y 29 años perciben un ingreso mensual que va de los 4 mil 356 a los 16 mil 102 pesos mensuales, que depende de su grado de escolaridad.

Lo anterior, en contraste con la generación de entre 40 y 54 años, que oscilan entre 4 mil 508 hasta los 23 mil 776 pesos.

El presidente del Consejo de Estudiantes del Estado (CEDE), dijo “si se aprueba la adición al Código Fiscal de la Federación, a la larga traerá más problemas con créditos bancarios”.

Y es que, la medida avala que desde los 18 años se promueva que exista un historial crediticio fomentado por la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la utilización de tarjetas bancarias.