Puebla se encuentra entre las tres entidades del país con las mayores afectaciones para sus jóvenes desde los 18 años, por tener los menores ingresos entre ese sector de la población.

El presidente del Consejo de Estudiantes del Estado (CEDE), Alexis Guyot Carrillo, reveló que, con base a información de BBVA México, los Estados de Chiapas, Guerrero y Puebla fueron las entidades con el mayor porcentaje de jóvenes que reciben los más bajos ingresos.

“Son los estados, cuyos jóvenes tienen los menores niveles de ingresos en trabajos subordinados con un promedio de cerca de 4 mil 900 pesos al mes”, de acuerdo el reporte de esa banca.

De acuerdo a la minuta de la miscelánea fiscal enviada por la Cámara de Diputados, el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, establece que los jóvenes que cumplan los 18 años deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Lo anterior, aunque no tengan actividad económica, porque su registro tendrá que ser bajo el rubro “inscripción de personas físicas sin actividad económica”, por lo que, no estarán obligados a pagar sus contribuciones ni presentar declaraciones, además de no ser sancionados.

Guyot Carrillo, reveló que, para los jóvenes millennials, Nuevo León aparece como la mejor alternativa con ingresos como empleado por 11 mil 100 pesos en promedio mensuales.

En segundo lugar, aparece Baja California, con 10 mil 911 pesos y en tercer lugar está Chihuahua, con 9 mil 431 pesos, y la Ciudad de México se ubicó en cuarto con 9 mil 329 pesos mensuales.

“La adición al Código Fiscal de la Federación, a la larga traerá más problemas con créditos bancarios avalados, porque desde los 18 años se está promoviendo que exista un historial crediticio fomentado por la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la utilización de tarjetas bancarias”.

“Recordemos a la vez que, toda cuenta de débito esta vigilada por el SAT, que tiene toda facultad para reclamar tus ingresos en esta, por lo cual cada día estamos más vigilados en los pocos ingresos que tenemos”.

El presidente del Consejo de Estudiantes del Estado (CEDE), dijo que lo anterior, sin mencionar que el SAT, prácticamente obliga a realizar el trámite para solicitar la firma electrónica.

“Entre la justificación comentan que, normalmente, las empresas fantasmas utilizan a personas físicas jóvenes o adultos mayores para el lavado de dinero”.

Por eso, la autoridad federal considera que, inscribiéndolos ante el SAT se tendrá un mejor control de éste tipo de empresas, “aunque la verdad es clara su intención de recaudación masiva, ya que recordemos que es el gran grueso poblacional en México”.