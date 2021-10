Con la miscelánea fiscal, todos los jóvenes mayores de 18 años de edad, tendrán que reportar sus ingresos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), incluso las remesas provenientes de parientes en Estados Unidos.

Así lo señalaron en entrevistas independientes para Intolerancia Diario, los diputados federales por Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Alejandro Carvajal, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 260 votos a favor y 218 en contra en lo general y los artículos no reservados la miscelánea fiscal 2022, en el que destaca que se obligará a los jóvenes a partir de los 18 años a inscribirse en el RFC, aún sin tener actividades económicas y redujo el porcentaje de deducibilidad de impuesto del 32 al 15%.

También modificó el techo para la deducibilidad de impuestos que pasó de 32 a 15% y en ese porcentaje se incluyó tanto las donaciones a organizaciones de la sociedad civil como gastos por colegiaturas, gastos médicos, funerarios y todos aquellos que pueden ser deducibles por los contribuyentes de acuerdo a la actividad que realicen.

PRI reprueba

“Es lamentable que haya una cerrazón y sin razón de parte de los legisladores del partido oficial”, aseveró tajante la diputada federal priista, Blanca Alcalá, al sostener que no se ha incluido cambio alguno de los que señalaron en la sesión de comisiones.

Mencionó que han insistido en lo innecesario y abusiva que es la medida de incorporar a los jóvenes mayores de 18 años de edad al RFC cuando no están realizando alguna actividad productiva.

“Aún no sabemos cuáles son las razones, sólo hablar que se aumentó el padrón de contribuyentes, tenerlos cautivos desde este momento a ello, la verdad nos parece muy lamentable”.

La integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cuestionó otras medidas propuestas en esta miscelánea fiscal como el tope a las organizaciones o asociaciones filantrópicas que realizan acciones sociales, donde los más afectados van a hacer 2.8 millones de familias.

Dichas familias, indicó la también ex presidenta municipal de Puebla, hoy tienen un apoyo las ONGs luego de qué el gobierno no tiene la capacidad de atender ni a plenitud ni de manera adecuada, sus necesidades.

“Éstos son algunos de los ejemplos de muchos que se pueden dar de por qué la miscelánea ley de ingresos o ley de derechos, no parece oportuna en muchos de sus términos. No es sensible a lo que está sucediendo en el país”.

-¿Qué podría haber de fondo en la filiación de los jóvenes al RFC?

-De entrada, la autoridad los va a tener cautivos y hay muchos supuestos.

“Puede ser como la transferencia de un padre a su hijo porque está estudiando y en un momento dado se puede pensar que es un ingreso del joven que tendría que justificar ante la autoridad”.

Alcalá Ruiz indicó que también puede ser un mecanismo para vigilar con medidas colaterales a los padres de los muchachos que en muchas ocasiones tienen aportaciones esporádicas.

“A veces son las mismas remesas que envía por ejemplo un abuelo a su nieto en una localidad como Chautla de Tapia o allá en el norte de la sierra poblana, Jolalpan”, explicó.

“Nos parece totalmente intimidatoria la medida de esa naturaleza. Sí queremos fomentar la cultura de pago, pero queremos que sean reales con la justicia tributaria que además la Constitución los ampare”.

“Las remesas ya están gravadas, pero ahora se puede considerar un ingreso del muchacho y no una transferencia”, advirtió.

-¿Eso es un riesgo?

-Claro, imagínate tú y yo que conocemos a un montón de familias poblanas donde abuelos o padres mandan ya no digas para estudiar, sino para vivir, que ahora se considere un ingreso de los jóvenes cuando al final del día no están realizando ninguna actividad laboral.

Son temas de estilo, soslaya Morena

Por su parte el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, aprobó las renovaciones a la miscelánea fiscal, al sostener que finalmente el país saldrá beneficiado con más recursos.

Incluso, aceptó que con el registro de jóvenes mayores de 18 años de edad al RFC, se tendrán que declarar las remesas enviadas por familiares en Estados Unidos, ya que serían consideradas como ingresos.

“Hubo mucha controversia con el tema del alta de los jóvenes de 18 años, los demás son temas de estilo”, señaló.

“De entrada cuando uno se inscribe a cualquier tipo de institución educativa piden el CURP y va ligado al tema hacendario, lo que ha venido sucediendo con la gente la mayoría de edad”, indicó.

“Principalmente es que en muchos casos, han sido utilizados (a los jóvenes) para eludir cuestiones fiscales, por eso se hace la regularización y también para que puedan ser objeto de créditos incorporarse al sistema financiero”, excusó el morenista.

Indicó que con la incorporación al RFC, además puedan tener antecedentes no solamente crediticio sino también tributario.

“También es para eliminar un poco las excepciones que luego se hacen para que el país se pague como debe de ser”, insistió.

“En todos los países desarrollados existe, aquí en México se espantan porque estamos acostumbrados a la ilegalidad, pero en todos los países desarrollados existe esa disposición”, sostuvo.

“No es que se les castiga con cárcel, si no tienen que declarar en su momento”, añadió.

-¿Las remesas que envíen a estos jóvenes ya se tendrían que declarar como si fueran ingresos?

-Si, es un ingreso obligatoriamente se tiene que declarar, eso es obligatorio si no constituye algún tema de evasión por algún delito fiscal.

“Yo no le veo el problema si al fin y al cabo a beneficiar el país los ingresos tributarios, es algo correcto”, dijo.

-¿Sobre las empresas donadoras, cómo viene?

-Hay una limitante en cuanto a las donaciones a empresas, se llaman donadoras autorizadas por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), este tipo de asociaciones que fomenta la ley de asociaciones civiles, van a tener más supervisión y algunos montos calculados.

Indicó que la medida es porque se presta mucho a que empresas privadas deduzcan impuestos a través de fundaciones que su objetivo no es la donación o algún tema altruista, sino que se ha convertido en un negocio fiscal.

“Aprovechan que pueden tener grandes extensiones de impuestos, mediante planeaciones fiscales. Eso ha sido la situación, no se puede dejar a la libertad, para que se hagan lavados de dinero”, explicó el legislador.

“El tema de las donadoras es bueno que se regule para que no se cree un mecanismo de acción fiscal generalizado en perjuicio de los contribuyentes en lo general, si se hace es porque queremos tener una economía más fuerte, tenemos que declarar absolutamente todo lo que se gana”, concluyó.