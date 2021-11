En las aportaciones que las secciones del SNTE recibe de los trabajadores, de los fondos, fideicomisos y seguro de vida, no existe forma de aplicar auditorías y solo la dirigencia en turno conoce esos movimientos, dijo el líder de la CNTE en Puebla, Juan Durán Martínez.

El problema, afirmó, es que "no hay mecanismos jurídicos claros que obliguen a los dirigentes a rendir cuentas de forma transparentes, por lo que no hay candados para la rendición de cuentas, son millones de pesos que no se auditan”.

El integrante del magisterio disidente, dijo que, mientras no haya un marco jurídico claro y preciso, los temas de transparencia serán siempre opacos en las secciones sindicales del SNTE.

"No hay forma de conocer el manejo de todos los recursos que aportan los agremiados al SNTE, aunque a nivel nacional se sabe que ingresan hasta 100 millones de pesos mensuales, por conceptos de cuotas sindicales de los trabajadores de la educación adscritos al SNTE".

Lo anterior, a pesar que hubo una reforma legal federal que, desde su perspectiva, resultó sesgada e insuficiente, porque no habla de esos recursos, que son aportaciones millonarias de los trabajadores.

En esa reforma, aseveró el representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Congreso de la Unión fue omiso cuando no habló de los mecanismos para la rendición de cuentas.

“La aspiración de miles de maestros, efectivamente, es que se les rindan cuentas del ejercicio sindical, no obstante, no hay una norma que los respalde en sus aspiraciones”.

Por eso, mientras el Estado mexicano no garantice la transparencia y rendición de cuentas todo va a quedar en puras intenciones y los recursos serán manejados a discreción.

Incluso, reveló que, no se aplican las auditorías internas y llevar a cabo una revisión de recursos externas, “ni soñarlo, no hay forma de hacerla, y las internas las hacen ellos mismos, entre cuates nada más y no pasa nada”.

Durán Martínez, dijo que nunca se sabe qué cantidad manejan por mes o por año y solamente hay cálculos, “se dice que el nacional recibe entre 75 y 100 millones mensuales de cuotas”.

Por ejemplo, está el Fondo de Retiro, además de los Fideicomisos y Seguro de Vida, en todos, los trabajadores mantienen aportaciones quincenales, pero ninguno se audita.

También están los ingresos por aportaciones de los agremiados y participaciones extraordinarias que en ocasiones les dan los gobiernos, “son ingresos por aportaciones de los agremiados, se sabe y solo hay indicios que los saqueos se dieron con Jorge Luis Barrera de la Rosa y Gustavo Espinosa Vázquez”.