El incremento del costo de la materia prima, se relaciona directamente de los comportamientos de los precios a nivel municipal, porque suben a niveles que no se observaba desde hace 10 años.

Así lo reveló el analista económico de la UPAEP, Anselmo Chávez Capó, quien aseguró que, “tenemos una ruptura en las cadenas de distribución, las cadenas de suministro se rompieron porque no había posibilidad de mandar de un lugar a otro”.

Y es que, aclaró, todo estaba detenido y esto ocasiona que cuando se abría la economía, las cadenas de distribución no están listas para recibirlo, porque empieza la demanda de ciertos insumos.

Y ante eso, consideró, la gente no tiene la capacidad, por el despido de mucha gente, ni los retos que adicionalmente se presentan, porque muchos de los países no pueden producir, al no permitir su cantidad de bienes.

Además, es que son importantes ciertos productos terminados que han requerido proceso y por eso, se encuentran en este momento sin posibilidades de producir.

El catedrático de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, dijo que, por ejemplo, los microchips de los automóviles están sufriendo una escasez impresionante y eso no ha permitido la elaboración de los productos.

Por lo tanto, está detenida la producción de esos automóviles, entonces, como se habla en función de la oferta y la demanda, la gente tiene que pagar más por ese producto y serían los elementos más importantes en relación con la inflación.

El académico, dijo que la inflación se espera de 7 por ciento y adicionalmente se encuentra un incremento de manera especifica en aquellos bienes que inciden en el índice no subyacente, con una volatilidad muy importante en su producción.

"La inflación será más alta que el crecimiento económico y ante eso, la tarea del Banco de México (Banxico), será reducir la inflación, porque su misión prioritaria es mantener la inflación en niveles controlables, para que sea, una inflación baja y estable".

Desde la perspectiva económica, se espera que en febrero de 2022 termine el incremento, se normalice la inflación y se acerque al rango objetivo que es del 3 por ciento.

Sin embargo, dijo que, existe la posibilidad que los factores inflacionarios afuera de México peguen, por ejemplo, la inflación en EU es la más alta de los últimos 15 años y como tenemos una gran parte de productos de importación, esa inflación se nos pasa a nosotros.

"La inflación es un problema estructural que afecta directamente a las clases más bajas, por lo tanto, hay que trabajar en su control, su cuidado y evitar que se convierta en un proceso inflacionario, que en lugar de detenerse y bajar, siga en incremento".

Nosotros tenemos que tener cuidado desde el punto de vista social de no cerrar la economía.