De acuerdo al mandato federal, los trabajadores adheridos al sindicato “2 de Octubre de Oficios Varios”, dijo su secretario general, Alejandro Flores Borjas, tendrán aumento laboral desde el 1 de enero, de acuerdo al incremento del salario mínimo.

“El salario mínimo les aplicará a todos los agremiados y entrará en vigor el 2 de enero del 2022, con la tabla de aumentos hay compromiso de luchar por mejores condiciones laborales”, dijo.

Explicó que los oficios que integran al sindicato, son obreros, albañiles, taxistas, transportistas, choferes, recolectores, comerciantes, “cualquier oficio lo agrupamos al sindicato”.

Expuso que los empleados son los más golpeados en términos de salarios, porque "no hay una regulación" y en eso trabajan, "para que puedan tener una protección económica".

Durante la adhesión de trabajadores de la recolección y de comerciantes, dijo que, ese gremio aglutina a más de 2 mil 600 afiliados, “ya logramos atravesar la pandemia y tenemos que hacerle frente al 2022 con el aumento del salario mínimo”.

“Con la reforma laboral pueden hacerse las cosas diferentes, en temas de transparencia y rendición de cuentas, además de una vinculación entre los centros laborales y los trabajadores, que nosotros ya aplicamos”, agregó.

Reveló que, dentro del gremio que representa, los salarios se negocian de manera conjunta con autoridades competentes y con los empresarios, que tengan sensibilidad hacia la clase trabajadora.

Flores Borjas, dijo, “somos un gremio bastante amplio y eso da la fuerza para seguir con el trabajo, todos los gremios adheridos tienen un aumento dentro del esquema salarial y hoy se adhieren más de 200 recolectores y comerciantes de la Ciudad de Puebla”.

Recordó que ya cumplieron 4 años de trabajo como sindicato, desde el año 2017 en que les dieron la toma de nota, “además de la defensa laboral, nuestro trabajo es la dignificación de los espacios de trabajo”.

Apuntó que los nuevos adherentes, que son recolectores de basura y comerciantes, están por todos lados de la ciudad en donde "no se respetan sus derechos laborales, donde no se les permite trabajar, donde, además, lo que logran recolectar de la basura no es bien remunerado en los centros de desechos sólidos".

El secretario general dijo que todos los que están en el sindicato tienen capacitación y talleres para perfeccionar los oficios.

Además, aseguró que el sindicato los dota de nuevas herramientas para el desarrollo de su actividad y les dan mejores condiciones de acceso a percepciones económicas, “que puede ser desde el gremio al que pertenecen o por medio de la bolsa de trabajo con otros centros laborales, para que puedan ampliar estas oportunidades”.

Lamentó que en la actualidad, los oficios son los más atropellados en el campo laboral, que no tienen un respaldo jurídico y hay falta de representación y eso hace que les atropellen sus derechos laborales.

“Trabajamos defendiendo sus derechos laborales, creando nuevas oportunidades para los recolectores de desechos sólidos y comerciantes, hoy se integran recolectores de desechos sólidos de la Ciudad de Puebla, además de comerciantes”.