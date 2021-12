"Será en el mes de enero del 2022 cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, empiece servicios administrativos en la ciudad de Puebla", reveló el titular de la SEP poblana, Melitón Lozano Pérez.



Reveló que en una primera etapa, solamente llega al municipio de Puebla la titular de la dependencia federal, Defina Gómez, con algunos funcionarios cercanos a ella.



Y aunque no especificó el lugar exacto al que llegará la dependencia federal a Puebla, el funcionario poblano dijo que será en un inmueble del centro histórico de la capital poblana.



Melitón Lozano reveló que la dependencia federal se instalará cerca del paseo Nicolás Bravo y empezará a funcionar aquí desde enero próximo.



Cabe recordar, que en octubre pasado, Intolerancia Diario publicó que la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), federal, podría tener como sede el Centro Integral de Servicios (CIS) San Javier, también conocida como la ex penitenciaría de San Javier, ubicada junto al museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.



Lo anterior, luego que la titular de la SEP federal, Delfina Gómez Álvarez, descartó que pudieran ocupar un espacio en Ciudad Modelo, ni el municipio de Huejotzingo y tampoco el CIS de la Vía Atlixcáyotl.



En ese momento, la funcionaria federal, dijo que se ocupará un inmueble que sea propiedad federal, mismo que en ese entonces estaba en reparaciones, pero no reveló el lugar exacto.

Delfina Gómez, también agregó que no rescatarían y tampoco construirían un edificio, en lugar de eso, solo ocuparían un edificio propiedad de la federación y ante ello, coincidió que el CIS de San Javier estaba en remodelación y la funcionaria del sector educativo, dijo que solo harían algunas modificaciones.

El 18 de noviembre de 2014 se inauguró el museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, instalado en el mismo complejo en que se encuentra el CIS de San Javier.



El CIS de San Javier, ex penitenciaría, fue denominado Fuerte Iturbide, instalado para la defensa de la ciudad y se convirtió en un elemento fundamental para el heroico sitio de 1863.



El CIS de San Javier, ex Fuerte de San Javier, también conocido como la “ex penitenciaría”, se ubica en la avenida Reforma 1309, en el centro de la Ciudad de Puebla.