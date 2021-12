La permanencia de migrantes nacionales y extranjeros en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), implica violaciones permanentes a los derechos humanos.

El responsable del programa de migración del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuría de la IBERO Puebla, Guillermo Yrizar Barbosa, dijo que, los migrantes retenidos ahí, nacionales o extranjeros, pasan situaciones prolongadas de malos tratos.

Además, se enfrentan con tratos crueles e inhumanos en la estación migratoria, “esa es una forma de disuadir a que las personas sigan su camino”.

El académico de esa casa de estudios jesuita, reveló dos casos de fuertes violaciones a los derechos humanos.

El primero, de una persona de un Estado del centro occidente del país, que había vivido en Estados Unidos y es deportado después de 15 años.

“Sus amigos le dicen que vaya a Mérida a trabajar con ellos, se va en tren, pero lo asaltan en Coatzacoalcos, consigue imprimir la CURP pero no tiene dinero para el regreso a su lugar de origen.

Yrizar Barbosa, señaló que, lo detienen en Puebla y aquí la Guardia Nacional le rompe su CURP cuando dice que es mexicano, “nosotros lo detectamos en el estacionamiento donde le privaban su libertad de la estación migratoria de Puebla, donde estaba detenido”.

Reveló que, también en otra visita del año 2021, una persona del Estado de Chiapas que viajaba en autobús, iba para Estados Unidos, lo detienen en un operativo carretero y también se identificaba como mexicano, de Chiapas, pero no le creyeron y se lo llevaron 5 días detenido.

“Lo vimos afuera de la estación migratoria, porque esperaba que le devolvieran su celular, que no le habían regresado, su primera lengua no era el español y era una persona adulta”.

El académico de la IBERO Puebla, dijo que resulta indignante que los agentes migratorios deciden quién es sospechoso, dependiendo de cómo se ve y como actúa.

Recordó que, esto tiene que ver con una política internacional, muy manifiesta con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “pero sabemos que, desde años antes, el gobierno mexicano lo está haciendo”.

Dijo que, nuestras autoridades a los niveles más altos, o no quieren ver, o no han visto o no saben, pero si vas a la estación migratoria de Puebla y le preguntas a los agentes migratorios que trabajan ahí, qué está sucediendo, ellos te contestan mal.

“Pero nos encontramos que hay un trato indigno e inhumano hacia las personas que están buscando una oportunidad y huyen de situaciones muy complejas”.