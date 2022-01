"La reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde obliga a los sindicatos a reformar sus estatutos, quedó incompleta y abre posibilidad de fraude de las dirigencias en turno", acusó el dirigente de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo, Juan Durán Martínez.

“Se buscó que todos los dirigentes sean electos por medio del voto secreto, directo y universal”, agregó.

El magisterial acusó que en esta reforma, el Congreso de la Unión, sobre todo los diputados de Morena, tuvieron un olvido conveniente y negociado con las dirigencias nacionales de los sindicatos.

“No tocaron para nada el tema del árbitro electoral y como no tocaron el tema, las dirigencias sindicales se adjudicaron el derecho de nombrar el árbitro electoral”.

El líder de la disidencia magisterial de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que, en el caso del magisterio, la llaman comisión electoral y la designa la dirigencia nacional.

"Lo que buscan, de manera oportunista y tramposa, es que ellos mismos sean quienes organice y ejecute el proceso electoral de cada uno de los Estados".

De acuerdo con Juan Durán, este reglamento se adjudica el derecho de prohibir la inscripción de una planilla, pues niega el registro si no se presentan con un color, así como el registro de representantes, por lo que, no podrán impugnar los incidentes que se presenten en las votaciones en una casilla.

En ese sentido, adelantó que todo lo harán conforme salga la convocatoria de cada una de las secciones en los estados del SNTE, “a raíz de eso, no hay forma de solicitar un árbitro independiente”.

Ese problema, destacó, se presenta porque no se especifica en la ley quien le pagaría todo lo que gaste en un proceso electoral, “que, en otras circunstancias, si se considerara en la ley, tendría que ser el comité ejecutivo nacional del SNTE el que le pague al árbitro electoral, pero la ley no tocó el tema, por eso, no se busca un árbitro electoral imparcial".

Durán Martínez afirmó que al quedar abierto el tema de la carencia de árbitro electoral, la dirigencia sindical creó un reglamento para la elección de las directivas seccionales, “y este reglamento es un documento antidemocrático y absurdo”.

Señaló que ese reglamento de elecciones contiene generalidades, pero no regula actos anticipados de campaña ni presupuesto, por ejemplo, lo que abre la posibilidad de un fraude dentro de las reglas que puso la misma dirigencia del SNTE.

“Lo que sí prohíbe que cuando se registran las planillas lo hagan con el nombre de la organización a la que pertenecen, para que, según ellos, que haya equidad”.

Finalmente, aseguró que lo que encuentran desde la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo, es que con eso, dentro de los procesos electorales de dirigencias seccionales del SNTE, no hay equidad, solo control.

“Son muchas cosas que dejan sueltas el reglamento y que las va a regular la comisión electoral, una vez que ya se esté iniciado el proceso electoral”.