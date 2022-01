De acuerdo a encuesta aplicada por estudiantes de mercadotecnia de la UPAEP, los poblanos pidieron que no se quite la ciclovía elevada del bulevar Hermanos Serdán y que solamente le den mantenimiento.

En el ejercicio estadístico, también se detalló que el 66 por ciento de los encuestados, dijo que, nunca ha utilizado la ciclovía y solo el 34 por ciento sí.

De acuerdo a Mauro García Domínguez, director de la Facultad de Mercadotecnia de esa casa de estudios, se deben evitar esas obras que buscan ser suntuosas y majestuosas pero que no le sirven al usuario, en relación a la obra realizada por el ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle.

La ciclovía del bulevar Hermanos Serdán, dijo, “no se hizo bien y se gastó mucho dinero”, por eso, la sociedad debe exigir cumplimiento con calidad y que responda a necesidades concretas, porque muchas autoridades caen en caprichos.

Esa ciclovía elevada representó un costo superior a los 270 millones de pesos y tiene una longitud de 7.6 kilómetros de construcción y al día de hoy, presenta fallas estructurales visibles, con posibles riesgos de colapso, de acuerdo a las autoridades estatales.

El académico de la UPAEP, recordó que esa obra fue duramente criticada por especialistas, “pero la gente pide que no la quiten como la hayan hecho, porque si no es adecuada, que no se apoye; a lo que la ciencia dice que no está correcto, estamos de acuerdo”.

“Esto debe servir como lección para evitar hacer obras que no estén sustentadas en una necesidad y hacer un trabajo basado en estudios técnicos”.

García Domínguez, dijo, “que no se derroche, que no se malgaste dinero”, y para ello, piden que se apliquen estudios urbanísticos profundos, que se analice la parte técnica a mayor detalle”, porque esa ciclovía está en el abandono, las personas encuestadas así lo ven”.

Las estudiantes de mercadotecnia, Alejandra Pérez de los Santos y Karla Julián, coincidieron en que se debe escuchar la voz de los ciudadanos y que se atienda a quienes utilizan la ciclovía y no solo a quienes la observan.

El director de la Facultad de Mercadotecnia de la UPAEP, dijo que, retirarla tiene un costo elevado, y agregó que esos recursos deberían invertirse en seguridad que es la principal demanda en Puebla.

En el estudio, concluyeron que “aunque las personas encuestadas no usan la ciclovía, porque viven muy lejos, pero no están de acuerdo que la quiten porque les sirve a las personas que viven cerca, para atravesar el bulevar”.

Mauro García, señaló que, con base a estudiosos, los gobiernos construyen obras que se convierten en capricho porque no tomaron en cuenta a la sociedad, lo anterior, en relación a la ciclovía morenovallista.

“Que sirva como lección para tener más cuidado y que se cuiden los recursos de los poblanos, para que, toda actividad que se haga sea pensando en el bien de los ciudadanos, que no se priorice el interés personal, que lo hagan así porque es la forma de seguir avanzando”.

Y aunque, señaló que, el estudio partió de la hipótesis que se quitara y se pusiera una a ras del suelo, dijo que, la respuesta social fue que, si la quitan, habría mayores accidentes, “los poblanos piden mantenimiento, pero que no se retire”.