Este 14 de febrero fue el regreso escolar en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y un grupo de alumnos de diferentes licenciaturas y sus profesores, tomaron clases afuera del campus.

Estudiantes y docentes de diferentes carreras, acudieron a la rotonda del acceso a la UDLAP y al Colegio José Gaos, para intentar regresar a la normalidad académica.

David Díaz, estudiante de Comunicación y Diseño, aseguró que, desde el cierre del campus hasta la fecha, han pasado 231 días y en ese lapso, consideró que ha perdido el 70 por ciento del aprendizaje que debe tener.

Sin embargo, aclaró que todos los casos son diferentes, porque cada licenciatura es diferente y algunas usan más laboratorios que otras, por lo que los aprendizajes son diferentes.

Reconoció que después de más de 7 meses sin actividades escolares dentro del campus, hay un alto porcentaje de aprendizajes que no tuvieron aunado a la experiencia en las aulas, al uso de laboratorios y a la estancia en el campus.

Sin embargo, añadió que la calidad académica no ha bajado, pero sí el aprovechamiento porque se han dejado de impartir cursos, talleres, diplomados y congresos.

“En la universidad, sí hay clases, sí van los alumnos, sí van los profesores, pero la mayoría de las clases es virtual, aunque no es lo mismo, la convivencia, el contacto con los profesores para aclarar dudas y tomar notas a mano".

En las aulas improvisadas en el acceso principal de la UDLAP, los jóvenes tuvieron en todo momento, un proceso de desinfección de los lugares y de cada uno de los profesores y estudiantes, con la finalidad de tomar las medidas recomendadas para evitar contagios de coronavirus.

Con grupos pequeños, los estudiantes organizados y sus profesores, apuestan porque no se pierdan más clases y que los estudiantes puedan avanzar en su carrera.

Además, llevaron a cabo prácticas con sus profesores, pero sin la tecnología que disponen adentro del campus y solamente con pizarrones y algunos apoyos didácticos.

La dinámica de las clases afuera del campus, dijo David Díaz, es que vienen algunos alumnos de manera presencial y las clases son transmitidas por la plataforma blackboard, para el resto de los estudiantes.

“Si no podemos tomar clases adentro, las tomaremos afuera, pero no nos perderemos la posibilidad de estudiar, por un conflicto jurídico que todavía no se resuelve”.

Arturo Díaz, dijo que, están en la espera que salga el exhorto para llevar a cabo la entrega de la universidad y con eso, puedan regresar a la normalidad académica, administrativa y de investigación.