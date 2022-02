Las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en tres municipios del estado de Puebla, serán espacios de oportunidad y de aprendizaje para mejorar, de parte del organismo electoral.

Las elecciones extraordinarias de Santa Rita Tlahuapan, San José Miahuatlán y Teotlalco, presentan condiciones y posibilidades del organismo electoral para afinar sus procesos, dijo la analista política de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Claudia Ramón Pérez.

El problema sería que a pesar de ello no se hace, pero esos tres municipios se pueden convertir en un termómetro político, en una prueba, en un laboratorio.

Además, los procesos han sido también espacios de aprendizajes, consideró la académica, por eso, dijo que, el reto es hacerlo cada vez mejor y se tienen avances en ello.

“Se vienen presentado cada vez más situaciones, por la misma ley y esto ha llevado a adecuarla y mejorar los niveles de la ley, es decir, porque se puede emitir una ley federal, pero los Estados tardan en hacer la misma adecuación”.

Las votaciones extraordinarias del 6 de marzo, dijo la politóloga, marcan precedente para los partidos políticos como para las autoridades electorales por la coordinación que se debe tener y como se debe actuar para garantizar los principios correspondientes de la elección.

“Sí sirven de laboratorio en cuanto a los elementos que deben tener presente, me parece que la ley se ha ido construyendo a partir de este tipo de eventos en que hay situaciones imprevistas”.

Señaló que, está la decisión de los partidos políticos hasta donde llevar el conflicto, porque se presentó el impedimento del registro de algunos candidatos en algunos casos por no cumplir los tiempos.

Además, los partidos políticos que no participaron y reclamaron podría llevar a una reforma al código electoral estatal porque el organismo electoral no establece que puedan participar los partidos que no postularon candidatos en el proceso ordinario.

Entonces, Ramón Pérez, dijo que eso puede llevar a la modificación del código electoral del estado de Puebla, “pero dado el elemento electoral es interesante porque los partidos que no participan lo pueden usar como bandera electoral”.

Lo que pueden hacer esos partidos políticos, es presionar para señalar que han sido excluido, cuando hay interpretación de la ley para respetar esos principios.

Y aunque el proceso electoral extraordinario, está basado en la imparcialidad y el apego a la ley, Claudia Ramón, dijo que, marca una pauta para el futuro, porque se deben cumplir los requisitos en tiempo y forma para los registros.

Las autoridades electorales, dijo, establecieron que se busca hacer más tangible la participación de los partidos políticos, porque marcan precedente que hay partidos que no registraron candidatura en el proceso pasado y por eso, quedan fuera de la jugada.

Por otro lado, marca precedente que, hay condiciones más competitivas, porque participan partidos políticos que perdieron el registro, pero que participaron en el anterior proceso electoral.