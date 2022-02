En los foros para integral el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la BUAP, "se abrieron opciones para que presentes propuestas las escuelas incorporadas", aseguró el director del Instituto de Ciencias Jurídicas, Germán Molina Carrillo.

En este proceso, destacó la apertura de la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, para invitar a toda la comunidad y las escuelas incorporadas, “son 48 bachilleratos y 16 escuelas del nivel superior”.

Fue el miércoles 23 de febrero la invitación de la comisión institucional de escuelas incorporadas a la BUAP, que depende de la Secretaría General de la BUAP, que se llevó a cabo un foro para la recepción de propuestas de las escuelas incorporadas, para el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025.

Desde que se inicia este sistema de escuelas y con cuatro rectores anteriores se había dado la posibilidad que la rectoría tomara en cuenta las comunidades de las escuelas incorporadas.

Dentro de la plataforma del PDI, considera la participación, “entramos como aliados de la BUAP en el proyecto de la cobertura educativa en el Estado de Puebla”.

Recordó que el ICI fue la primera incorporada en 1992, donde se aborda un tema de gran importancia para los universitarios, porque tiene el reglamento que rige a las instituciones que data de 1992.

La BUAP pasó por varios planes, el Fénix, el Minerva, se cambió la legislación en muchos aspectos, pero esta norma no ha sido modificada por el Consejo Universitario.

"Levantamos la mano para pedirle a la BUAP, que en el PDI que se aprobará la primera semana de abril, pueda incluir en las propuestas alguna serie de disposiciones en beneficio de los alumnos de incorporadas".

Germán Molina señaló que las escuelas incorporadas a la BUAP han sufrido discriminación, porque los estudiantes no obtuvieron cupo en la BUAP, por dos razones, “por no tener el puntaje y otros casos no se quedan aun teniendo el puntaje”:

"No se puede decir que son estudiantes que no tenían mérito para entrar a la BUAP, además, hay otras carreras con puntaje muy bajo, tienen acceso porque hay poca demanda o porque hay movilidad de una carrera a otra".

Dentro de los grandes problemas, esta situación les ha impedido a los alumnos entrar en programas de movilidad.

Molina Carrillo, dijo que, tampoco tienen acceso a los servicios del IMSS y tampoco el seguro que les otorga la BUAP.

En el rubro de titulación, los alumnos de la BUAP, tienen 7 formas de titulare y los jóvenes de las incorporadas son excluidos de esas formas.

Además, tampoco se puede titular con reconocimiento honorifico, que es exclusivamente para alumnos BUAP, “nuestros alumnos no tienen acceso a las bibliotecas”.

Por eso, proponen que todas esas propuestas entre en el PDI y que rectoría y el Consejo Universitario definan si es factible, “hay muchos temas que no les permite acceder y hay preocupación es que les den estas posibilidades".

Molina Carrillo pidió un proyecto de regionalización del sistema incorporado, para que los alumnos se queden en sus comunidades, “queremos que haya escuela incorporada donde hay un campus de la BUAP".

Además, también proponen que se impulse un modelo de posgrados, para responder en todas las áreas a estudiantes que buscan esas opciones.

Destacó que, darán un programa de becas bastante importante en reciprocidad con la BUAP, para que más estudiantes puedan estudiar porque desertaron por COVID-19, “estamos de acuerdo con la rectora, que es un buen momento para una mayor inclusión con sentido humano".