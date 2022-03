En lo que va de 2022, Puebla registra un total de 7 probables feminicidios, de acuerdo al Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla.

La responsable del OVSG del IDHIE, Ana Gamboa Muñoz, reveló que a partir de la investigación hemerográfica realizada, se identificaron las causales de género.

La especialista añadió que los probables feminicidios se presentaron en siete municipios: Acajete, Xochitlán, Huaquechula, Puebla, Xoquiapan, Francisco Z. Mena y Tecamachalco.

En entrevista con Intolerancia Diario, la académica de la Ibero Puebla reveló que 5 de cada 10 mujeres conviven con su agresor, lo que refleja que las mujeres no solo están en riesgo en las calles, sino también al interior de los hogares.

"Es lo que pasa en la relación de los noviazgos, el matrimonio, el concubinato, con los amigos, con los pretendientes, cuando el Estado genera o no acciones para prevenir e identificar estas violencias".

Gamboa Muñoz no descartó que existan otros casos de feminicidios, pero como no puede acceder a las carpetas de investigación, no pueden decir que son los únicos.

El registro que lleva a cabo el OVSG es comparado con el que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, también hay un subregistro o los homicidios que no se están investigando como feminicidios desde una perspectiva de género como lo establece el protocolo actualizado.

Insistió en que las carpetas no son investigadas como feminicidios o desde una perspectiva de género como lo establece el protocolo actualizado en la FGE.

Sobre el actuar de la autoridad de justicia en término de probables feminicidios, Ana Gamboa dijo que en una solicitud de acceso a la información pidieron informe sobre carpetas de investigación en que se sancionara al responsable, de quien había sido el sujeto activo, porque es la única forma en que pueden acceder a ese tipo de información.

La responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género, aseguró que hablar de las razones de género ayuda a evidenciar la violencia contra las mujeres.

"Se trata de un problema que se vive a lo ancho y largo del país pero que también se va intensificando en los espacios públicos y en espacio privado y eso lo vemos en el informe del observatorio".

"Las violencias las tenemos muy naturalizadas", agregó Gamboa Muñoz, al explicar que estas se observan en las relaciones, donde no se sabe en muchas ocasiones donde está el amor romántico.

"Los hombres tienen una gran responsabilidad y la forma en que se desarrollan las masculinidades, que quieren tener el control, ejercer la violencia y agredir a la mujer por el hecho de ser mujer".

Ana Gamboa finalizó afirmando que la violencia emocional o psicológica es la más aguda que presenta una mujer en la actualidad, es la que se presenta más común.