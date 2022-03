"La desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo, ya generó que 12 entidades federativas retomen el programa, con recursos propios", reveló la coordinadora general de Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia.

La coordinadora destacó que la Ciudad de México, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Colima, Baja California y Michoacán.

En relación a la desaparición del programa explicó que “una de las razones más importantes para desaparecerlas es la falta de recursos para sostener el horario ampliado o completo”.

Para sostener más horas de trabajo se requiere la preparación de los alimentos y apoyar algunos bonos para los maestros que tiene que cubrir actividades.

En contrapartida, dijo que la aparición del Programa La Escuela es Nuestra, en 2019 y ahora la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo, añadió, ha generado polémica, “una primera razón es que las escuelas de tiempo completo ya no contarán con recursos para sostener el horario ampliado o completo”.

Dijo que las mayores carencias de las escuelas del país son la deficiencia en los servicios de agua potable, baños suficientes y electricidad.

“Tan es así que todavía en el año 2020 se reportaba que el 27 por ciento escuelas de nivel básico no contaban con agua potable, el 17.3 por ciento no tenía aún baños suficientes y el 14.1 por ciento no contaban con luz".

"Dentro de los escenarios que se encuentran con la desaparición de las escuelas de tiempo completo", agregó Paulina Amozurrutia, es que las entidades absorban la responsabilidad y destinen recursos para sostenerlas.

“Sin lugar a dudas ayudar a las escuelas más pobres y vulnerables es un propósito que nadie discute y que además ha sido una prioridad que hasta la fecha no se ha atendido”.

Señaló que esto es inaceptable, pues estos elementos son básicos para que los estudiantes cuenten con las condiciones mínimas para poder trabajar con orden y seguridad.

Recordó que, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, el crecimiento del servicio educativo aumentó a la par que su población.

Por eso, con el propósito de tener cobertura de educación básica para todos los niños, niñas y jóvenes generó que la infraestructura escolar fuera en ocasiones deficiente, misma que no ha podido componerse.

“Pero más aún, no se calculó que el mantenimiento de los planteles educativos requiere recursos que siempre serán insuficientes”.

"Con eso, se busca que estas escuelas continúen su jornada completa, es decir concluyan sus actividades a las 4 de la tarde y no se vuelvan de jornada ampliada, es decir, que concluyan sus labores a las 2 de la tarde", finalizó.