La inseguridad creciente y la presencia del narco violenta los derechos humanos en el estado de Puebla, porque limita el acceso a la justicia, afirmó el coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda.

Un derecho humano es la paz, es la misma integridad de las personas en un derecho humano, “pero aquí tenemos un problema porque los delincuentes no respetan los derechos humanos”.

Puebla en términos de derechos humanos, registra un aumento de delitos cometidos por servidores públicos, el propio titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ahora está detenido por corrupción y otros delitos de violencias familiares.

“Esa es una situación que está reflejando impunidad y descomposición del tejido social en el Estado con respecto al acceso a la justicia de todas las personas y el hecho que los policías lleven a cabo actos delictivos".

Lo que hacen es que cometen delitos, porque si a una persona la asaltan y afectan su integridad física y hay una relación del Estado, donde el mismo no investiga.

“Cuando vamos a denunciar o cuando el mismo policía que nos va a ayudar y comete el mismo delito, está violando un derecho humano de parte de la autoridad".

En los hechos que hay una violación al derecho humano de parte de la población, si no se hace una investigación a fondo, que un juez no dice una sentencia justa, que un policía no actúe apegado al artículo 21 párrafo noveno de la constitución, esas son violaciones a derechos humanos.

Hay una relación directa entre los delitos cometidos y la impunidad directamente con los derechos humanos de la población, que tiene derechos a que el propio Estado, en este caso el gobierno, les proporcione la seguridad por la que se le está pagando.

Ahí se hace más complejo, porque no solo es el delito de un servidor público, sino dentro de ese delito se comenten actos de la autoridad, sobrepasa la cuestión adecuadas y pasa el respeto a los derechos humanos.

Hay muchos casos de policías, que en la noche golpean a víctimas, sobre todo a personas jóvenes que como les fabrican un delito para obtener mas recursos.

En Puebla, no se atienden de manera adecuada los derechos humanos y en el país, tenemos dos formas de cuidarlos en general, que son a partir de las Comisión de Derechos Humanos o del juicio de amparo.

Las comisiones de derechos humanos de Puebla necesitan una independencia jurídica y real, porque los presidentes de las comisiones siguen sujetos a ser impuesto por el poder ejecutivo.

“Aunque se diga que se hizo un proceso habrá que analizar se ese proceso estuvo apegado a la calidad que debió tener”.

Además, recomendó como urgente, que el titular de la comisión de Derechos Humanos de Puebla, retome todos los casos de denuncia presentados y sean investigados, de acuerdo al mandato reglamentario de la CDH de Puebla.