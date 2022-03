Desde el momento en que los trabajadores de la educación meten sus documentos para obtener la jubilación después de haber cumplido los años laborales que marca la ley, se tardan por lo menos 6 años para recibir su acuerdo.

El integrante de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP), Juan Durán Martínez, aseguró que desde hace varios años, no reduce el tiempo de espera de los trabajadores de la educación, que tienen los años cumplidos para lograr su retiro del servicio escolar.

“En el rubro de jubilaciones y pensiones, el ISSSTEP se está acabando, las jubilaciones tardar 6 años en este momento y estará peor, porque los que vienen tardarán hasta 10 años para jubilarse".

Alertó que si no se hace algo, el ISSSTEP va a quebrar y advirtió que la dirigencia sindical no dice nada y no hace nada al respecto.

Por ejemplo, aseveró que el fondo de ahorro no está en quiebra, pero le falta mucho dinero, por lo tanto, debe rastrearse todo ese recurso, que son parte de las aportaciones de los trabajadores, para su retiro.

El integrante de la CODEMAPP, alertó que los desvíos de recursos de los trabajadores de la educación, puede rastrearse hacia gestiones anteriores e incluso hacia gobiernos estatales anteriores.

“Los que se llevaron los recursos, no son los actuales, más bien, son los anteriores; no saben cuanto gana el fondo de ahorro por los prestamos que hacen".

Consideró urgente que se apliquen las auditorías que sean necesarias para encontrar la guía que lleve a esos ahorros, los cuales son recursos de los propios trabajadores de la educación.

"A esos problemas reiterados por la desaparición de los recursos y por los tiempos que tardan en atender las peticiones de los profesores y demás trabajadores de la educación; es urgente, revisar todos los fondos de las aportaciones del magisterio".

“El ISSSTEP es un organismo que está agotado, se está acabando, las jubilaciones tardar por lo menos 6 años en este momento, para entregarlas”.

Juan Durán pronosticó que la situación se pondrá peor, pues las nuevas generaciones tardarán 10 años para jubilarse.

Recordó que esa auditoría fue solicitada por el magisterio disidente, desde hace muchos años, pero la respuesta ha sido siempre: negativa para aclarar esas cuentas.