"En Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tiene operadores políticos reales, que sean efectivos, de piso, que tengan talento y oficio político para operar una votación masiva para la revocación de mandato", aseguró el vocero de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP), Juan Durán.

A unos días de llevarse a cabo la consulta popular para la revocación de mandato, Juan Durán explicó que Morena se ha visto "limitado" de cara al ejercicio ciudadano del 10 de abril.

“Parece que en Morena se han limitado a hacer algunos memes, spots y espectaculares, pero yo no veo operadores políticos”.

Juan Durán prevé que suceda lo mismo que cuando hicieron la consulta para enjuiciar a los presidentes, donde la gente no salió a votar.

“Nuevamente percibo que la gente no le está tomando importancia, no se enteran, no saben que deben de salir a votar ese día”.

En el territorio poblano, aseveró, el problema es que el presidente López Obrador no tiene operadores políticos efectivos, no se observan en Puebla, aunque también en otros lados del país, añadió, el fenómeno es idéntico.

"Andrés Manuel no tiene operadores efectivos que, trabajen para invitar a la sociedad, para convencer a la sociedad, para que la sociedad se vuelque nuevamente a las urnas, sobre todo, cuando el INE puso ciertas trabas y no puso urnas suficientes”

Recordó que en otros momentos, esa movilización política la tuvo el PRD con las llamadas brigadas del sol, las cuales recorrían casa por casa para explicar en qué consistían aquellas luchas de aquellos años del PRD, “algo similar deberían estar haciendo para invitar a la gente a salir a votar”.

"No veo que la gente se vaya a volcar como en el 2018 y eso es muy riesgoso, muy peligroso para AMLO, pues es muy posible que la gente no salga a votar porque el presidente se vaya, pero no veo que reúna el número”.

“Si no mejora de aquí al 10 de abril, si los operadores que pusieron no hacen su trabajo será muy pobre la participación de los ciudadanos poblanos en la revocación de mandato”.

El coordinador de la CODEMAPP del SNTE 51, aseveró que AMLO ha demostrado tener ganas de corregir este país y agregó que ha demostrado tener ganas de llevar a cabo parte de las propuestas que ofreció desde la campaña.

Sin embargo, también destacó que ha encontrado más problemas de lo que imaginó, porque mucha gente que se montó en el movimiento de la Cuarta Transformación no le está respondiendo.

“Mucha gente que se montó a este movimiento ha estado fallando, desde los niveles más bajos, presidentes municipales, diputados, algunos funcionarios estatales y federales, que han hecho cosas que molesta a la gente, que decepciona a la gente”

“Hay decepción de muchos sectores, no en contra del presidente, sino de cierto tipo de funcionarios que no están a la altura de la cuarta transformación”.

Finalmente, invitó a todos los maestros para que salgan a votar el 10 de abril, al señalar que percibe que "están de acuerdo con que el presidente siga, porque prefieren mil veces este presidente que no uno salido del PRI, del PAN o del PRD”.

Sin embargo, apuntó, no saldrán de manera masiva, excepto que haya una campaña de Morena que invite al magisterio a votar.