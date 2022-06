En la actualidad, no hay la importancia debida a los modelos de transparencia en el estado de Puebla, aunque se ha avanzado significativamente. Para la analista política de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez, ha habido una lucha de algunos organismos para que la primera iniciativa de ley resultara efectiva.

Sin embargo, en la implementación hay lagunas y omisiones y eso no contribuye a que se conozca.

“Muchas de las veces lo que hacen es que reservan información a pesar de que, desde la formalidad, desde la ley está establecido, a la hora de operar no tienen los mecanismos suficientes para que haya transparencia”.

Dijo que, hay vericuetos y eso es un problema serio en un esquema democrático, porque la democracia supone la rendición de cuentas y esa sí es una limitante seria.

Pese a todo eso, dijo Ramón Pérez, hay avances en el rubro de la transparencia y la propia ley ya es un avance, “esto es bueno”.

Lo ideal sería que el legislador se empapara del tema y contribuyera, pero la academia tiene un compromiso muy grande que se ha visto plasmado a través de sus intervenciones y sus foros, “pero ha habido avances”.

Lo que se propone como una mejora no ha sido retomado, pero aún así, aunque está en el ámbito de lo formal no ha sido implementado y se buscan los caminos alternos para responder.

Por ejemplo, señaló que, los partidos políticos llegan a negociar, pero el instituto es autónomo y en ese sentido responde más a los principios de transparencia que a los intereses de los grupos, “esto es algo que nos ha faltado avanzar en el caso del país”.

Por eso, dijo que, el postergar la designación de la comisionada de Transparencia, puede ser visto desde dos dimensiones, que no consideran la experiencia.

Claudia Ramón, dijo que, “no se le da la debida importancia a la transparencia, a una actividad de rendición de cuentas”.

No hay condiciones que impidan que se lleve a cabo el nombramiento, porque ha habido otras ocasiones en que era válido que se suspendiera, pero no ahora y se entiende porque no había clima propicio, pero ahora sí había elementos para realizar la designación.