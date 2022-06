Al interior de los partidos políticos, mantienen muy baja la cultura de rendir cuentas, dijo Claudia Ramón Pérez, analista política de la UPAEP al señalar que todavía cojean en rendición de cuentas.

"En México, todavía cojeamos en pedir cuenta a los partidos políticos, pero tiene que ver con la cultura de los ciudadanos, para que la rendición de cuentas sea una obligación".

La académica encuentra dos dimensiones sobre el tema: una, que rindan cuentas y otra, la exigencia de los partidos políticos fue decir, en que se gastan el dinero y en qué se lo están gastando.

“Nos encontramos dos dimensiones, se dice que hay cuentas y cuentos, saber como te gastas el dinero y en que te lo estas gastando, porque quiere costos desglosados".

"No basta con que me digas que esta cabecera costo tanto sino que, además quiero saber los costos desglosados y ahí veo un problema serio, porque no se licitan compran, hay sobrecostos, hay facturación mal habida".

La analista política de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), explicó que la misma Ley de Transparencia establece cuales son las obligaciones de los partidos y lo mismo hacer la ley general de partidos políticas.

“En la ley de transparencia del Estado es el artículo 90 y la ley general de partidos políticos es el artículo 30, tienen esas especificidades".

Además, dijo que al interior a los partidos políticos, la inseguridad es un elemento para que muchas veces no se cumplan con esos y otros aspectos.

“La ley es muy clara en esto, a los partidos le gusta darle la vuelta, pero la ley ha avanzado por las presidentes que desde la sociedad se ha hecho por las presiones en estos temas y a través de la academia, “solo falta el cumplimiento de estas”.

Recordó que el tema de la rendición de cuentas es corresponsabilidad de los ciudadanos, pero el problema tiene que ver con los sujetos obligados, "en el tema del dinero se ha avanzado mucho desde la Unidad Técnica de Fiscalización".

Por otro lado, explicó que ha habido esfuerzos de fondo, sin embargo, los partidos políticos, hablan de triangulación del dinero para la última consulta, "un ciudadano recibe un depósito de más de cien mil pesos".

Claudia Ramón destacó que en muchas ocasiones las obras no se licitan compran, porque existen sobrecostos y una facturación mal realizada.

"La misma ley de transparencia establece las obligaciones de los partidos, lo mismo la ley general de partidas política es el artículo 30, donde la información debe ser pública".

Finalmente, señaló que los ciudadanos deben estar vigentes porque estos temas son muy variados, pero añadió que todo eso debe ser público.

"Los gastos e ingresos de las dirigencias se deben ser desglosados", finalizó.