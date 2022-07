El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, Melitón Lozano Pérez, quien destacó sus aspiraciones a ser candidato a la gubernatura de Puebla en 2024, no tiene militancia activa en Morena, declaró el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo.

Por otro lado, agregó, “tampoco tiene la trayectoria política, ni capacidad ni programa, que, en última instancia, es lo que define a un candidato es el programa de gobierno”.

Miguel Guerra explicó que más allá de ser un burócrata, lo calificó de ineficiente, al señalar que al magisterio no le ha resuelto varios problemas.

"De Melitón, nunca hemos visto ni declaraciones en favor de Morena, entonces es un oportunista que se quiere postular por Morena. Pero no hemos visto que haya comparecido en ningún evento de Morena ni del consejo estatal, ni ha sido funcionario del partido”.

El líder del CDMP reiteró que políticamente desconoce la militancia de Melitón Lozano, en Morena, “él era priista seguramente o perredista, es un personaje desconocido en la política”.

El dirigente del magisterio disidente explicó que salvo los cargos burocráticos, “que en eso sí ha sido hábil, porque fue presidente municipal y diputado, es un burócrata y no necesitamos burócratas para resolver problemas”.

Además, calificó de rídiculo su destape como aspirante a gobernador hacia 2024, “vi sus declaraciones en una mesa solo con su señora esposa, una declaración unipersonal y desvergonzada”.

“Ahí dice que se propone como candidato, eso es una vergüenza, porque no ha hecho un bien trabajo al frente de la Secretaría de Educación Pública y ahora aspira a ser gobernador”.

Miguel Guerra, dijo que Melitón Lozano Pérez, es un precandidato que se expone al rechazo del magisterio y de los poblanos.

“Yo personalmente tengo agravios, muchos maestros hemos sido víctimas de maltrato, de burocratismo y de ineficiencia”.

En relación con los resultados del funcionario estatal, el vocero del CDMP preguntó si habrá alguna innovación educativa, si habrá alguna propuesta para resolver los grandes problemas de la educación y del pueblo, la respuesta es no.

“La educación es el pilar básico para el desarrollo de la sociedad y no le hemos visto nada, ya pasó de diputado y no hay antecedentes, por eso, rechazamos esas pretensiones que son una comparsa para hacer el juego entre viarios amigos de la vida pública”.

Finalmente, explicó que casos como el de Melitón Lozano es como en el botín político, porque no hay alguien que se atreva a postularse sin tener un compromiso, una frase, un pronunciamiento político.

“Y luego se atreve a decir “mi partido”, no sé si sea el del PT, porque muchos funcionarios fueron llamados a formar un equipo de gobierno diferente. Dice mi partido, quiero que me apoyen, por eso, lo vemos como una aventura y una audacia desvergonzada, por eso, no creo que tenga simpatizantes en el magisterio, además de imprudente”, finalizó.