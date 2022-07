Las escuelas públicas de Puebla, acumulan rezagos de largo tiempo y más de los momentos de pandemia, “la SEP no acaba de definir la nueva escuela mexicana, donde todavía hay muchos pendientes”.

El vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, explicó que en la parte de planes y programas de la SEP siguen pendientes, "no se sabe que haya con los libros de texto de estos nuevos planes y programas, en lo general”.

El magisterial aseguró que el ciclo escolar 2021-2022, cierra con muchos lastres y calificó el papel de la autoridad educativa como "anodino", pues carece de interés o de importancia, es insustancial.

No obstante, Miguel Guerra afirmó que ya avanzó medio sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y todavía no se refleja un cambio substancial en el sistema educativo mexicano, “hablo de la escuela pública y no de la privada, que tiene otros valores y parámetros”.

El integrante del magisterio disidente explicó que la escuela pública todavía no cumple la función liberadora que debería tener.

"Es todavía muy difícil que los maestros remonten esos rezagos de la rutina, del burocratismo, de hacer un papel de reproductores nada más. Esa es una crítica que hemos hecho de tiempo, no una cosa de ahorita”.

Guerra Castillo, señaló, “no acabo de entender como muchos maestros siguen siendo ajenos a la problemática contextual, por ejemplo, en mi centro de trabajo, no querían saber nada del contexto inmediato, la comunidad, los padres de familia, problemas de desempleo, alcoholismo, drogadicción, analfabetismo”.

“Dicen que los quieren hacer pensar en las políticas y nosotros queremos que aprendan a hacer letras, escribir números, hacer cuentas, eso es una cosa muy común en nuestro medio, que los maestros no se involucran a la problemática educativa, a la política educativa, menos a la política”.

Por otro lado, agregó que todavía se mantiene el ese lastre por los años del neoliberalismo, por lo que añadió que este ciclo escolar que está por terminar, aún existen muchos déficits.

En relación con las autoridades educativas, dijo que, es lo más común hacer un juicio sobre la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Con la maestra Delfina Gómez Álvarez, vemos que no tiene la profundidad que se espera para el titular de la SEP. Esa crítica la hacen las mismas maestras al ver sus mensajes al magisterio, un tanto escépticos, indefinidos, sin una clara definición de lo que quiere como secretaria de Educación Pública”.

Miguel Guerra aseguró que tal vez el perfil de la maestra no llega a ser el de un gran maestro, ni de un gran funcionario.

Al hablar del caso de Puebla con Melitón Pérez Lozano, calificó al funcionario de un burócrata y en eso, todo eso juega un papel muy importante. Agregó que los avances en los últimos años en la educación en Puebla son mínimos.

El vocero del CDMP terminó recordando que en tiempos del morenovallismo hubo muchos despidos y jubilaciones, “hoy los maestros no viven ya esa zozobra”, finalizó.