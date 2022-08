De los delitos en general que se presentan en el Estado de Puebla, menos del 10 por ciento, se denuncian, lo que representa un incremento desmedido de los delitos sin denunciar, que se quedan en las cifras negras. Así lo reveló la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, Ana Gamboa Muñoz.

Las llamadas cifras negras, son esos delitos que no se denuncian por diversos motivos, de parte de las víctimas.

La académica de esa casa de estudios adscrita a la Compañía de Jesús reveló que, las llamadas telefónicas al 911 no son denuncias, pero sí los momentos en que las mujeres solicitan ayuda y están siendo violentadas.

Además, dijo que, el previo de la violencia no se registra en los ministerios públicos, pero se tiene que tomar en consideración para las políticas públicas que se generan en los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto.

“Son los previos del por qué suceden estas llamadas, por qué se están realizando y en qué tipo de violencia se puede catalogar, por eso, es importante también conocer esos comportamientos para tomar e impulsar mejores políticas públicas”.

En el caso de los feminicidios, Gamboa Muñoz, afirmó que, se mantienen con un subregistro de los feminicidios con las cifras oficiales de Fiscalía y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Desde el observatorio de Violencia Social y de Género, dijo su encargada, entre enero y abril del 2022, las dos instancias arriba mencionadas, contabilizan menos feminicidios mientras el observatorio a través de revisiones hemerográficas cuentan una cantidad mayor.

Pero los indicadores aumentan de manera alarmante, porque de acuerdo con sus datos, cada seis días una mujer es asesinada por razones de género, sin embargo, dijo que, los subregistros le pegan a la realidad.

Explicó las razones y por eso, aseguró que las coberturas mediáticas, en ocasiones no llega a los periódicos y no se registran, entonces, es apenas un pequeño acercamiento con la realidad, por eso, no podemos decir que es la realidad completa, sino es parcial.

En casos de feminicidios y lugar a nivel nacional, Ana Gamboa, recordó que, el estado de Puebla estaba en el lugar 12, aunque los indicadores del 2022 han bajado.

Recordó que, en los años 2021 y 2020 Puebla no bajaba del 4º o 5º lugar y ahora mismo es el doceavo lugar, “no quiere decir que hay una disminución, solo que en otros Estados los casos han aumentado”.

Y aunque a nivel estatal Puebla ocupa el 12 lugar, “el año pasado aumento respecto al mismo periodo del 2020 y hay algunos Estados en que permanecen”.