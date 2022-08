"Para resolver la crisis hídrica de la actualidad, se necesita un trabajo conjunto entre dependencias de gobierno e instancias de la sociedad y universidad, no hacer cada uno el trabajo por su parte". Para la directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente (IIMA), de la Ibero Puebla, Valentina Campos Cabral, hay intentos, pero la percepción es que lo han hecho por partes y sigue privilegiándose la visión independiente de cada dependencia de gobierno.

“Entonces, lo que se hace es los árboles para ellos, el agua para otros, el drenaje nosotros, Conagua las concesiones, por eso, no se han generado acciones contundentes,se requieren tomar decisiones en conjunto y sobre todo acciones.”

La académica de la Ibero Puebla aseguró que es evidente, es que surgen de una política integral, intersectorial a diferentes tipos de sociedad, pues recalcó que se necesita la concurrencia de los tres niveles de gobierno y obviamente de recursos.

“Necesitamos medidas integrales, no lo vamos a resolver solo buscando más agua o conseguirla de más lejos, también se requiere un uso responsable por parte de los usuarios”.

Campos Cabral, aseguró que, es urgente que las aguas que son grises o que tienen algún tipo de uso puedan ser tratadas de manera adecuada para utilizarla y se pueda emplear para todos los usos.

Puso de ejemplo los casos que no sean de uso vital, por ejemplo, el agua potable, pues "hay gente que requiere de esa agua, tenemos que abordarlo de manera integral por lo que existe, por circunstancias concretas".

“Veamos lo que está pasando en ciudad de México específicamente la zona metropolitana, están tratando de afianzar mejor el mecanismo para seguir teniendo el agua desde Michoacán”.

Sin embargo, aseveró que, esa no va a ser la salida, porque entonces todos en algún momento vamos a tener que extraer recursos de otro lado.

“De acuerdo con las diferentes necesidades, se requiere obtener mecanismos más claros en la distribución, en la concesión, en el resguardo, por el derecho humano al agua. Entonces necesitamos recuperar la vegetación que se perdió por la infiltración en los acuíferos, necesitamos fondear nuestras fuentes de agua superficiales, necesitamos impedir o sancionar, que se descarguen aguas residuales sin tratamiento de manera directa a los ríos y lagunas”.

Valentina Campos también recalcó que factores como el uso del agua en exceso, el cambio climático y la falta de políticas sobre el líquido vital han agudizado el problema.

“Como nos ocurre con el cambio climático, el sistema del agua es una cosa que ya no está en el futuro, es decir, ya tenemos condiciones graves, la CONAGUA ha hecho revisiones al respecto, hubo emergencia por sequía, eso es grave, ya tenemos el problema, el futuro ya nos alcanzó”.

Las acciones que se necesitan, dijo Valentina Campos, no se establecen en este proceso medidas coordinadas, y no mejorará, sino todo lo contrario que va a agudizarse, porque la ciudades siguen creciendo, porque las empresas siguen demandando mayor cantidad de agua, porque no se hace un adecuado saneamiento.

"Si las condiciones o las variables no cambian, no va a cambiar el resultado, se augura de mayor presión, de mayor estrés, de mayor frecuencia, de decretos que ya tienen vigencia", finalizó.