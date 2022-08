Los problemas principales de las inundaciones son la falta de inversión en infraestructura y la basura que se genera en la cotidianidad, además, “la autoridad no tiene los suficientes recursos y la infraestructura es muy vieja”. Así lo aseguró la investigadora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente (IIMA) de la Ibero Puebla, María Eugenia Ibarrarán Viniegra, “en el problema de la basura, la gente no tiene mucho conocimiento del manejo de los residuos sólidos, que mucho va a las coladeras”.

Los gobiernos no hacen lo que les corresponde, no tienen dinero y por eso, no construyen, “están bastante atrasados en función de lo que tendrían que estar haciendo para tener los sistemas pluviales que se necesitan”.

Un tema principal es de donde sale el dinero, dijo la académica de esa casa de estudios de la compañía de Jesús, porque, además, no cobran el servicio del agua, “que deberían cobrarla, por eso, hay que ver si Agua de Puebla está haciendo la infraestructura que se comprometió a hacer”.

Ibarrarán Viniegra, apuntó que, se trata de un problema muy grave porque refleja algo que cada vez se complica más, sobre todo, porque representa un peligro para las comunidades vulnerables, que son los que menos infraestructura tienen y terminan perdiendo sus propiedades.

Con la falta de recursos, también está la falta de voluntad política, porque cuando hay recursos, no se llevan a cabo las obras, porque no es algo muy visible y la participación ciudadana es bastante mala.

Por eso, explicó que, el manejo de los residuos sólidos es muy importante, por la separación, que abona para generar menos contaminación, “pero en eso, las autoridades están rebasadas”.

La investigadora del IIMA de la Ibero Puebla, destacó dentro de las medidas urgentes, está no tirar basura en las calles, que tiene que ir en un camión de basura y que las lleve al confinamiento final, “no tirar basura a cielo abierto”.

Además, la urgencia de contar con un programa de desazolve de coladeras y de drenajes, “es urgente un diagnóstico de la infraestructura necesaria para prevenir inundaciones”.

“Los puntos de inundaciones son muy claros y deba haber un atlas de riesgos con inversiones y construir ahí la infraestructura adecuada, eso debería estar haciendo en gobierno, aunque los costos son altos, pero no se contabilizan por las inundaciones”.

Los costos de las inundaciones en zonas improvisadas son altos, porque la población vulnerable pierde todo, se echa a perder todo, “las pérdidas son enormes para la gente vulnerable, además de las vidas que se pierden”.

Los lugares que se inundan siempre son los mismos, por eso, dijo que, se debe tener esa información y hacer las inversiones necesarias en cada uno de los lugares.



“No son obras cuantiosas ni faraónicas, son cosas muy simples”, por eso, hay que promover la captura y almacenamiento de agua de lluvias.