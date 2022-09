El gran reto que enfrenta el Partido Acción Nacional (PAN), rumbo a la competencia por ser consejeros, será unir a los grupos internos del instituto político, afirmó el académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP, Juan Carlos Espina Von Roehrich.

El politólogo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), explicó que la verdadera prueba para el PAN será el resultado del proceso de la dirigencia municipal y la renovación de consejeros, incluida la dirigencia nacional.

Entre esos grupos, añadió que el más consolidado es el que encabeza el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, además la influencia que genera la dirigente estatal, Augusta Díaz de Rivera, y el de Mario Riestra.

Por eso, reconoció que, hay un panismo tradicional, como Paco Fraile, Ana Tere Aranda y Eduardo Rivera, que más que desplazar deben unir a grupos como el de Genoveva Huerta.

“No veo escenario de polarización y de confrontación de diversas expresiones, yo también cuestionaría esto de la corriente que engloba a paco, Ana Tere y Eduardo, hasta recientemente han estado en contiendas y en falta de coordinación entre ellos”.

En ese sentido, Espina Von Roehrich, añadió que es difícil decir que Francisco Fraile forma parte de algún equipo, no obstante destacó su importancia en las filas del panismo.

Lo anterior, más allá de la forma en que se sobrellevan en el PAN los conflictos por la competencia en los cargos internas.

“El PAN no puede contentarse con salir bien librado de sus conflictos internos, sino tiene que salir y voltear hacia afuera, porque hoy, la agenda de los partidos de oposición es solo la de oponerse al actual régimen”.

En ese escenario, el politólogo de la UPAEP, afirmó que ahí está el reto de los partidos de oposición, que es para qué se proponen ante el electorado y cuál es el proyecto diferente a la 4T.

"Lo que deben plantearse en el PAN, es por qué tiene que ser más atractivo, por qué le tiene que ser más útil al ciudadano votar a favor de esta alternativa democrática en lugar de la 4T".

El académico de esa casa de estudios dijo que, el gran reto es armar argumentos que no solo lo hagan ver como oposición per se más que mantenerse unidos en contiendas internas es qué le ofreces a los ciudadanos.

Por otro lado, añadió que las alianzas son buenas para aumentar la competencia electoral, sin embargo, dijo que, una alianza para qué debe hacerse, “cuál es la agenda que buscan y la narrativa que le ofrecen al electorado, no solo para que no gane Morena, el peje y la 4T, eso no es atractivo”.

“Yo no veo una confrontación con etiquetas preestablecidas como los panistas de cepa y los no de tan sepa, pero sí veo una oportunidad en que se abren espacios para no generar fricciones, como ahorita no las hay”, finalizó.