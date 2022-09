Aunque en días pasados, la presidenta estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, reconoció una posible alianza con el PRI, que después rechazó, lo que va a generar es que el tricolor camine a su desaparición.

Así lo aseguró el académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP, Juan Carlos Espina Von Roehrich, quien aseguró que, lo que va a generar si esto se consuma, si el PRI se alía formalmente con Morena, es que camina seguro hacia su desaparición o por lo menos a volverse intrascendente.

Sin embargo, reconoció que hay personajes importantes del priismo local como Jorge Estefan Chidiac, que puedan marcar la diferencia o sumarse a otras candidaturas, locales y federales que están en la opinión pública.

Y es que, la ruptura de la alianza generada por el PAN, el PRI y el PRD, desde el año 2020, se rompió cuando el dirigente nacional del tricolor se sumó a la votación en el poder legislativo federal para integrar a la Guardia Nacional al Ejército.

Ante eso, el académico de esa casa de estudios reconoció que una posible alianza, sin duda le pueden sumar a Morena, “sin duda estarían buscando mantenerse en activo, sin duda lograrían permanencia política como individuos”.

Sin embargo, dijo Espina Von Roehrich, “me parece que institucionalmente como partido político caminarían hacia su desdibujamiento, porque ya no le veo mucho al PRI”.

Percibió que, los partidos políticos y los políticos que decidan sumarse con la 4T serán bien recibidos, por eso, no descartó una posible alianza con el PRI, aunque la dirigente en Puebla de Morena ya la haya desechado.

“En el partido Morena están jugando sus fichas, están abriendo sus cartas, por eso es, una declaración lógica, de hecho, todos los partidos en estas fechas deben estar en esa actitud”.

Por eso, el académico de la UPAEP afirmó que, todos deben estar diciendo que están dispuestos a buscar alianzas, sin embargo, habrá quienes la concreten y quienes no, “ellos lo sabrán”.

A la posible unión del PRI y Morena lo le ve nada raro, nada sorpresivo, “de entrada, ya percibo, ya observo que hay muchos militantes del PRI que se han ido incorporando a Morena”.

“Si se mantiene una disposición a fusionarse con Morena no le vería futuro al PRI”.

El ideal del PRI dijo Juan Carlos Espina, sería mantenerse como una fuerza distinta y distinguible frente a Morena e incluso frente a los otros partidos políticos, porque de lo contrario, no tiene razón de ser.



“Si la fuerza política se fusiona y se desdibuja con otra, no tiene razón de ser, su futuro dependerá, me parece, en tanto cuanto se mantengan como una fuerza distinta y distinguible, que tiene algo que ofrecer distinto a lo que tiene que ofrecer el partido en el gobierno”.

Finalmente, señaló que, lo más benéfico para un ejercicio de fortalecimiento democrático y un esquema de división de poderes es que la oposición logre limar sus asperezas y logre sumarse con fuerzas y representantes ciudadanos