“Soy un poco reacio a las etiquetas” de panistas tradicionales, panistas de sepa y neopanistas, dijo el académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Juan Carlos Espina Von Roehrich.

El académico se opone a esas etiquetas, por eso, dijo, “son panistas de hace muchos años, que no necesariamente han coincidido”, sin embargo, dijo que, en la actualidad, esa diferenciación ya está superada.

Por ejemplo, destacó que, las coincidencia y cercanía del diputado federal Mario Riestra Piña, con el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, hoy son mucho más evidente que con Francisco Fraile García, por ejemplo.

Lo mismo pasa con la diputada federal Ana Teresa Aranda, que se fue del partido en busca de otras oportunidades políticas y que hora está de regreso.

Sin embargo, dijo que, las últimas señales que se han dado son enfocadas en un esfuerzo de unidad y cohesión, pero hay otros retos por delante, hay otras áreas de oportunidad por delante.

Ante eso, el académico de la UPAEP aclaró que, la polarización interna dentro del Partido Acción Nacional la encuentra más disminuida, a pesar de las diferencias que se marcan en la actualidad.

Cabe mencionar que, el PAN es considerado como un partido tradicional, debido a su abierta inclinación hacia la religión católica y su postura en contra de temas sociales como el aborto.

Además, en el estado de Puebla, el mote de neopanistas, se inició con el gobierno de Rafael Moreno Valle, que después de muerto en el accidente del 24 de diciembre de 2018, su grupo político quedó en la orfandad y se identifican como una nueva corriente dentro del PAN.

Señaló que, el partido blanquiazul, se enfrenta al reto de fortalecer su propia institucionalidad y lograr con ello, que los militantes del partido se expresen.

Por eso, señaló que, rumbo al proceso electoral federal en que se elige al presidente de la república, están dadas las condiciones para la apertura y la inclusión dentro del PAN.

Por eso, aseveró que, “no veo confrontación con grupos con etiquetas preestablecidas”, por eso, se opuso a que, todavía prevalezcan esas etiquetas de panistas tradicionales y neopanistas.

“Ni panistas de sepa, ni de no tan sepa, pero veo una oportunidad en que se abren espacios para incluir y no descartar y no generar fricciones donde ahorita no las hay”.

Espina Von Roehrich, apuntó que, no observa un escenario de polarización entre las diversas expresiones que existen dentro del Partido Acción Nacional (PAN), por eso, reiteró que, en la actualidad, esas etiquetas ya no se presentan.

Al contrario, señaló que, ante un escenario político y electoral complejo rumbo a las elecciones federales para elegir presidente de la república, las sinergias en el PAN, deben ser efectivas.

Juan Carlos Espina, consideró que, en la actualidad, ya no existen esos motes ni etiquetas, por eso, aunque interactúan grupos dentro del PAN, al interior se han superado esas identidades.