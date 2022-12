Será el jueves 5 de enero cuando los integrantes de la comunidad universitaria de la BUAP retomen sus actividades académicas y administrativas, de acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo Universitario.

Igualmente, la máxima casa de estudios corroboró la información mencionada a través de sus redes sociales, mediante una publicación que compartió el pasado 14 de diciembre.

Lo anterior significa que la comunidad de la BUAP, entre alumnos, docentes, trabajadores de planta y eventuales, tendrán un total de 22 días de vacaciones.

Retornarán aproximadamente 117 mil estudiantes más trabajadores administrativos.

Cabe recordar que la institución comandada por la rectora Lilia Cedillo Ramírez tiene actualmente una matrícula de 117 mil estudiantes distribuidos en los niveles superior y media superior, en sus diferentes campus.

De esa cantidad, el 27 por ciento, es decir, 32 mil alumnos, corresponde a jóvenes de reciente ingreso, los cuales cursaron su primer periodo en otoño del 2022.

Actualmente, la oferta académica de la BUAP es de 89 licenciaturas presenciales, seis semiescolarizadas, nueve a distancia y dos en modalidad abierta.

Del mismo modo, la máxima casa de estudios cuenta con dos carreras técnicas, cuatro programas de preparatoria escolarizada incluidos bachilleratos, uno de preparatoria a distancia, dos de Técnico Superior Universitario y dos de Profesional Asociado.

Se prevé que, en el marco del regreso a clases en la BUAP, la comunidad deba portar cubrebocas de manera obligatoria, debido a que las y los alumnos estarán realizando sus estudios en espacios cerrados.

Además, la Secretaría de Educación Pública de Puebla ya instruyó a llevar a cabo esa medida en todos los planteles educativos del estado.

Asimismo, el más reciente decreto del gobierno del estado indica que el uso de cubrebocas ya no es voluntaria debido a que se tiene el objetivo de evitar el aumento en contagios Covid-19.

Por su parte, la rectora Lilia Cedillo Ramírez ha sido muy clara desde el inicio de su gestión respecto a salvaguardar la integridad física de sus estudiantes, mientras que la institución sigue exhortando al uso de cubrebocas a todos sus integrantes.

Fue en octubre pasado cuando la académica y experta en Microbiología ha llamado a “no bajar la guardia” en los próximos meses debido a que se presentan muchas reuniones por las festividades de fin de año.

Cedillo Ramírez también ha insistido en múltiples ocasiones en que “la pandemia no ha acabado” por lo que la sociedad poblana debe ser responsable con el uso del cubrebocas.

"En el caso de una sexta ola, que es inminente, la pandemia no se ha terminado. Soy microbióloga y si revisamos estamos teniendo un incremento de casos, la pandemia sigue. Hay versiones que son alentadoras, que no sea tan fuerte como la quinta ola, pero eso no significa que nos debamos descuidar, tenemos que cuidarnos, vacunarnos y mantener las recomendaciones", dijo en su momento.