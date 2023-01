En el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha vuelto un instrumento político y una extensión del gabinete del presidente, “tenemos un organismo sometido al poder del presidente y a los intereses políticos que tiene la 4T”.

Para el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, en la comisión no ha habido un trabajo consistente ni ha mejorado en su actividad a favor de la sociedad mexicana.

“Simplemente, la CNDH se dejó recortar presupuesto, pero los problemas que suceden a nivel nacional siguen siendo muy delicado”.

El analista jurídico, dijo que, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla, hay una cooptación de los gobiernos sobre el ombusman local, José Félix Cerezo Vélez.

“Si hubiera un caso grave, es mejor acudir a instancias internacionales, aunque la ley establece que se tienen que agotar las instancias locales y nacionales”.

Sin embargo, aclaró que, es más efectivo ir a instancias internacionales que aquí, “aquí se va a llevar tiempo, muchos trámites y la apuesta va a ser la misma que ninguna”.

El país va en picada en el tema de derechos humanos y no se ve una luz al final del túnel para saber la forma en que vamos a salir de todo esto que afecta a todos los sectores de la sociedad y que llegando ya a casi un año y medio que termine este gobierno, no se ve un cambio

Por ejemplo, dijo que, de los presuntos candidatos a la presidencia de la república, nadie ha dado a conocer qué hará en esta materia, “a lo mejor dirán que no es el momento, pero hay que partir de reconocer lo que estamos viviendo”.

“El papel del ombusman poblano es gris, deficiente y como si no existiera”, por eso, agregó Molina Carrillo, la pandemia le cayó como anillo al dedo, porque ha echado más la flojera que nunca y siguen encerrados, trabajando por citas, y sigue teniendo una falta de personal.

Y aunque, se reconoce el problema de presupuesto que tiene la CDH del Estado de Puebla, el director del ICI, dijo, “en las zonas difíciles del Estado como la zona sur, la zona de la sierra Norte, el trabajo de los visitadores y del ombusman no se ve por ninguna parte”.

Tampoco se ve el acompañamiento ni los programas de adultos mayores, de la niñez, de las mujeres, ni en temas nodales como las reformas constitucionales que se han llevado a cabo.

Por eso, Germán Molina, aseveró que, la CDH Puebla es un organismo que, en determinado momento, podría oponerse a algunas reformas que afectan a la sociedad o plantear alguna acción, pero no lo ha hecho.

“La Comisión de Derechos Humanos es un organismo que, si no existiera sería lo mismo, no pasaría nada, pero esta problemática se ve en todos los Estados del país y no solo en Puebla”.