"En el Gobierno de Puebla, hay condiciones para que pueda hacer cambios en su gabinete, tiene toda la capacidad y atribuciones jurídicas para hacer cambio en su equipo de trabajo", reveló el politólogo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Juan Carlos Espina Von Roherich.

El académico explicó que tras el fallecimiento del gobernador Miguel Barbosa, hubo en Puebla una transición estable con la llegada de Céspedes Peregrina, “jurídicamente hablando es un relevo perfectamente institucional y sustentado”.

En ese sentido, añadió que la Constitución del Estado se especifican los mecanismos para nombrar gobernador sustituto y el Congreso del Estado toma una decisión muy pronta pero eso no hace mella en un cambio jurídicamente fuerte, soportado e institucional.

“Se ha impugnado argumentado que no se cumplen ciertos requisitos, que son exigibles cuando hay un proceso electoral, porque sería absurdo decir que tenía que haber renunciado 90 días antes, pero antes de qué, porque nadie sabía que se iba a da el sensible fallecimiento del gobernador Barbosa, no se sabía cuando iba a suceder esto”.

Por eso, aseveró que, el relvo ha sido plena y jurídicamente sólido, “ha habido un relevo muy terso e institucional, que es para lo que se diseñan estas normas, para que no haya exabruptos y errores políticos ante el fallecimiento de un gobernante”.

Espina Von Roherich, dijo que, ya pasó un mes y las instituciones siguen en marcha, el gobierno sigue funcionando, con sus retos, pero de manera institucional.

Además, recordó que el Gobierno del Estado tiene el reto enorme de mostrar eficiencia, acciones y proyectos de impacto real en solo dos años, proceso, ante posibles cambios, “lo vería normal, como una consecuencia lógica de que ha asumido la titularidad del ejecutivo del Estado".

Juan Carlos Espina, señaló que, es normal y está en el ámbito de sus competencias y sus atribuciones reconstituir el equipo de trabajo, “hay que reconocer que tenemos en el Estado cierta lentitud en procesos y ciertas áreas de gobierno que están fuera de ritmo”.

“El gobernador sustituto tiene que auxiliar y mejorar la gestión de gobierno en beneficio de su propio partido político. El gobierno del Estado está hoy en manos de personas emanadas de Morena y la mejor promoción que le pueden hacer a su partido político es brindar buenos resultados, finalizó Espina Von Roherich.